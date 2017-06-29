英媒：香港移交20年加深年青人身份认同危机

图片版权 Getty Images Image caption 两面旗帜完成了移交

香港主权移交中国20周年在即，英国一些报纸在星期四（29日）继续就20年来香港发生的变化以及年青一代港人的身份认同问题发表长篇报道。

《金融时报》的文章说，在主权移交中国20年后，香港深陷危机，港人与北京政府的关系存在严重分歧。

特别是许多年青一代的港人更是表示，他们不再觉得自己是中国人。香港出现令人痛苦的社会与政治矛盾。

文章说，在2014年发生的香港民主占中运动中（也称雨伞运动），警方对抗议人群使用催泪弹，使许多年青人看到北京当局的强硬手段，成为促使他们清醒的导火索。

文章说，许多香港年青一代感到，今天的香港社会更加分裂、停滞不前，危机感加重。

身份危机

根据香港大学所做的民意调查显示，目前只有3%的香港年青人（18-29岁）认为自己是广义上的中国人，而这一数字在香港20年前刚刚移交给中国之后的32%相比落差巨大。

同时，在同样的年龄组别认同自己是香港人的比例从68%上升为94%。

此外，还有60%的港人认为，他们的自治受到了中国的威胁。

文章引述一名梁姓香港人的话说，"如果我们的政府不是由人民选举出来的，而且不保护人民的话，那其合法性在哪里？"

一名范姓的年青人说，"一国两制"只有在北京政府、香港政府以及香港人民都能建立起互信的情况下才可行。

《泰晤士报》在香港移交20年之际汇总了一些港民的声音。

文章说，20年后的香港，生活发生了彻底的改变。

由于宣誓风波被取消议员资格的游蕙祯说，中英两国当初签署的协议旨在保护香港的利益，但现在发现香港被骗了，而香港人为此付出了代价。

然而，亲北京的左派议员周浩鼎说，他认为"一国两制"实施得很好。

他说，香港能够保持繁荣，并得到中央政府的全力支持。香港甚至躲过了全球经济危机。

他说，在实施"一国两制"的过程中无疑面临一些挑战和矛盾，但关键是如何解决这些矛盾。