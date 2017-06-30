英媒头条：梅首相脱欧议案首度闯关成功士气大涨

Image caption 首度告捷

《每日快报》说，首相特里莎·梅的首个脱欧议案在下议院大获全胜，士气大涨。大大打击了反对党工党领袖科尔宾，一些工党影子内阁成员还为此遭到科尔宾的解职。

英国议会以322-101票在"反对英国政府计划离开欧盟单一市场和关税联盟的动议"中取得胜利，支持首相特里莎·梅内阁政府的脱欧协议

此外，一些报纸继续关注伦敦塔楼火灾的调查情况。

《泰晤士报》头版说，根据披露的邮件显示，涉案的格兰菲尔大楼外墙护板，在安装前成本核算时，受到当地政府房屋管理部门负责人压力，要求尽量降低成本，导致工程使用易燃护板。

另外几家报纸报道了英国大约有56000名换髋的患者，可能受到有毒金属的威胁，因为这种金属髋的毒性可能比原来所认为的要大。

这种金属材料可能会对人体的肌肉和骨骼产生不良影响。

因此，英国医疗监督机构敦促任何曾装了这种金属髋的患者立即接受验血和X光检查。

《金融时报》头版则报道了中国国家主席习近平访问香港，出席香港主权移交20周年的消息。

报道说，习近平承诺香港"一国两制"的框架不会改变。

此外，《泰晤士报》头版的另外一则消息称，为了跟上现代化的步伐，英国下议院议长宣布，今后下议院男性议员在会场不必再打领带，但要穿得正式点（business-like）就行。

英国温布尔登网球公开赛即将开幕，《每日快报》刊登了英国著名网球选手穆雷希望战胜伤痛迎战温网的消息。