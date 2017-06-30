英媒：香港移交20年后“一国两制”可谓成功？

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英国《经济学人》杂志在香港主权移交20周年前夕发表文章，评论中国在香港实行的"一国两制"是否成功。

文章说，"一国两制"是由中国前领导人邓小平在1980年代初最先提出来的。

邓小平希望能在未来与像台湾、澳门以及香港这样历史上属于中国的资本主义经济体达成妥协。

于是，这一提法在1984年被写进了中英联合声明，英国同意把香港的主权移交给中国。

香港的基本法也声明，虽然香港是中国"不可分割的"一部分，但是中国允许香港享受高度自治，有其独立的司法和法律等权利。

同时中国的中央政府不得干涉香港事务。香港的言论自由、媒体、宗教以及抗议等自由受到法律的保护。

文章说，从这一意义上来说，"两制"的效果要比预期的好。

文章接着说，香港是独一无二的，它是中国最繁荣和最自由的城市。

解放军驻港部队也只限于军营中和参加一些欢迎仪式而已。

然而，近年来形势似乎发生了变化。

首先，香港在经济上对中国显得已经不再那么重要。与此同时，中国政府对香港的态度也愈显强硬。

北京的强硬派更是视香港为威胁。北京政府驻香港的代表的身影也越来越明显。

香港民主派抱怨中国政府越来越明目张胆地操纵香港的选举。

法律人士则担心香港的司法独立将受到中国的干扰。他们称"一国两制"恐怕被"一国一个半制"所代替，即一国两制面临缩水和折扣。

曼城引进中国自行车

《卫报》报道来自中国的摩拜单车在英国第二大城市曼彻斯特亮相。

这种来自中国的摩拜单车（mobikes）不需要停在固定的自行车站，使用者只需利用智能手机软件就可以解锁，把车骑走。每30分钟只需付费50便士。

这种自行车是由特殊材料制造的，不怕偷盗，因为必须要用制造商特制的工具才能拆开。

目前，这种共享单车已经在包括中国在内的亚洲国家的99个城市运营。