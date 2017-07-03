英媒头条：温网开赛穆雷家门口能否再创辉煌？

图片版权 Getty Images Image caption 英国选手穆雷

英国温布尔登网球赛今日（7月3日）开赛是英国一些报纸头版报道的消息。

其中《每日快报》说，英国网坛名将，世界头号种子选手穆雷二度做父亲，这是不是一个好的预兆呢？

此前，穆雷由于伤痛曾担心温网的比赛。

《泰晤士报》的报道说，穆雷已经准备就绪。

《每日星报》则说，穆雷的参赛已经让温网升温。该报还说在未来两周的温网赛事中，英国的天气一片晴好。

《卫报》头版报道了英国可能放弃了硬脱欧的策略，英国大臣们现在转变态度，敦促在与欧盟的谈判中要适当做出妥协。

《泰晤士报》头版还报道了美国总统特朗普在访问欧洲，加G20峰会之际有可能会对英国做闪电式访问的消息。

图片版权 Reuters Image caption 美国总统特朗普将再次访问欧洲

《每日镜报》的头版则报道了偷渡到欧洲的难民船翻船造成数十人死亡的消息。

文章说，今年已经有69名难民在海上漂泊时死亡，但已经有6000难民抵达欧洲的海岸，开始了新一轮的“难民潮”。

《每日快报》也以欧洲再度陷入难民偷渡船的危机为题，报道了这一消息。