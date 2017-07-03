英媒：G20峰会前 习近平特朗普再通话

Image caption 特朗普曾对习近平赞扬有加

英国路透社星期一（7月3日）报道，在G20汉堡峰会召开前夕，美国总统特朗普再次与中国领导人习近平以及日本首相安倍晋三通电话。

在与习近平的通话中，特朗普重申了加强中美贸易平衡的决心。

出于国家安全考虑，特朗普正在考虑在G20峰会上对中国的钢材进口实行新的配额或是征税。

与此同时，特朗普对中国在朝鲜问题上也越来越感到苦恼和失去耐心。

报道说，之前特朗普对习近平赞扬有加，希望中国能够在牵制朝鲜问题上发挥更大的作用，但却发现中国在朝鲜问题上的能力有限。

现在特朗普的耐心似乎正在消失。特朗普希望能够恢复其雷厉风行的商人作风，与北京要公事公办的态度。

据悉，特朗普最近表示中国对朝鲜所施加的压力太小让他失去耐心。

而北京的国家媒体对习近平与特朗普通话的报道则是，中美两国的"负面因素"影响了两国的关系。

报道并说，中国已经向美国表明了自己的立场和观点。

一个中国政策

图片版权 AP Image caption 台湾总统蔡英文在特朗普当选总统后电话道贺，惹怒北京。

此外，习特通话还重申美国坚持一个中国的原则。而根据中国此后的报道说，中国非常重视美国在台湾问题上的态度。

中国官媒报道说，习近平告诉特朗普中国希望美国能够根据一个中国的原则"合理地处理好"台湾问题。

上周，美国刚刚批准了对台湾的14亿2千万美元的军售，这一决定无疑再次激怒了北京。

而本周日（7月2日），美国海军"斯坦塞姆"号导弹驱逐舰（USS Stethem）再次进入南中国海北京声称拥有主权的西沙群岛中建岛（Triton Island）12海里区域内巡航，引发中国外交部的不满和措词严厉的反击。