英媒头条：梅为保顺利脱欧向反对党大声疾呼

图片版权 Reuters Image caption 梅首相希望脱欧能够顺利

星期一（7月10日），英国多家报纸都在头版和头条的位置报道了英国首相特里莎·梅向反对党领袖克尔宾求救的消息。

《每日电讯报》说，梅向科尔宾求救，请求帮助。

文章说，梅首相告诉反对党领袖克尔宾："帮助我实现脱欧以及在下议院通过法律"。

《泰晤士报》的报道说，权力受到削弱的梅恳请来自政敌和对手的支持。

政治软弱

该报说，这样做梅等于承认自己的政治软弱。

《卫报》也报道了梅首相呼吁反对党工党提供一些政策主见，并说在有传闻保守党想驱逐她之际，她希望能够重振自己的领导地位。

《金融时报》则形容说，这是梅力挺自己首相地位的企图，特别是在她准备发表最重要的脱欧文件之际。

"魔术般的周一"

此外，一些报纸还报道了英国温布尔登网球赛事的消息。

温布尔登网球赛已经进入第二个星期，最后的16强已经决出。

《每日邮报》用了"魔术般的周一"这样的标题，该报说，在温网的第二周，进入温网最后16强的男女选手都将在周一参加比赛，这也是网球大满贯中唯一的一个。

《iPaper》则说，如果两名英国选手安迪·穆雷（Andy Murray）和约娜·孔塔（Johanna Konta）都能够赢得比赛进入四分之一决赛的话，那将是自1973年以来英国首次有一名男女同时进入8强的温网比赛。