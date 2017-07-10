英媒：艾未未打破沉默呼吁北京放刘晓波治病

图片版权 AFP Image caption 艾未未呼吁中国政府立即释放刘晓波

中国知名异议艺术家艾未未首次打破沉默，呼吁中国政府立即释放刘晓波是《卫报》周一（7月10日）关注的一条中国消息。

艾未未谴责中国说，"这是一个历史错误"。他说，中国政府应该释放刘晓波，留下更好的记录。因为这将会被全世界记住。

艾未未说，"他们必须承认这是一个可怕的错误……牺牲了国家最好的人才，让他们置身于恐怖的环境中。而且中国政府依然在这样做，令人无法接受。”

文章说，中国国家主席习近平受到多方国际社会的压力，让他允许罹患肝癌晚期的诺贝尔和平奖得主刘晓波到国外去治疗。

但北京迄今为止对此并没有松口，并指责美国等国家试图干涉中国内政。

图片版权 Reuters Image caption 刘晓波一度传出病危

给刘晓波治疗的中国医生称，刘晓波的身体太虚弱不适合出国治疗，但参与会诊的美国和德国专家则表示，虽然有一定的风险，但刘晓波可以被安全转移到国外就医。

艾未未还说，刘晓波应该获得自由，有权决定在哪里度过他生命最后的时光。

艾未未说，刘晓波应该完全获释，没有任何附加条件，他本来就不应该坐牢。

北京向私企采购军武

北京开始招募和允许私营公司和领域，参与研制高端军事武器与硬件是《金融时报》所关注的一条跟中国有关的消息。

文章说，那些私营的新公司目前受到青睐，因为北京军方正在寻求更便宜、更高技术的军事硬件。

因此，那些小型私企将参与创造中国下一代的高端科技武器。

这些高端军事武器包括无人机以及人工智能与虚拟模拟等先进设备。

文章说，允许私企参与军队先进武器的研制也可以帮助国企降低生产成本并与私营企业竞争。

而以前，这些都是由中国国有企业的大财团以及国防部门所垄断的。