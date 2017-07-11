英媒头条：研究称每天喝三杯咖啡可延年益寿

图片版权 Thinkstock Image caption 文章说，根据两项新的研究，喝咖啡可以减少早亡的风险，并说如果一天喝3杯咖啡可以减少罹患癌症、心脏病以及中风的危险。

今日（11日）英国报纸的头版和头条各有侧重。每天喝三杯咖啡可以长寿是《每日快报》等几家报纸选择的头版故事。

文章说，根据两项新的研究，喝咖啡可以减少早亡的风险，并说如果一天喝三杯咖啡可以降低患癌症、心脏病以及中风的危险。

另外，几家报纸报道了英国教师短缺的现象，而找不到老师的原因之一是工资低。今年，政府把教师工资的涨幅上限规定在不许超过1%，招致不满。

《每日电讯报》说，英国首相特里莎·梅在这个问题将会受到来自大臣们的进一步挑战，并称限制给老师加薪对学校造成威胁。

图片版权 Getty Images Image caption 各方呼吁给教师加薪

《卫报》则说，梅首相被指责羞辱了教师，并说继续把教师的工资涨幅限制在1%，实际上是等于减薪。

此外，《卫报》头版还报道了科学家警告地球上的物种进入第六次大灭绝时期。

文章说，根据最新的研究显示，灭绝的物种既有稀有物种也有普通物种，主要原因是因为人类人口过剩以及过度消费。

另外，多家报纸都在头版刊登了英国网坛女将孔塔（Johana Konta）昨天打进16强的消息，并说如果她能在今天战胜对手，她将成为自1978年以来首位进入女子单打半决赛的英国选手。