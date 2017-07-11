英媒：中国"无法被黑客袭击"的通讯网络

图片版权 NSSC Image caption 中国量子卫星通信技术使用的是同样的原理

《金融时报》周二（7月11日）报道了中国济南成功地测试了"无法被黑客袭击"的通讯网络的消息。

文章说，这一测试成功给更广范围的使用量子通讯技术带来了希望。

济南政府对《金融时报》表示，他们将于8月底开始使用这一通讯技术， 并称他们计划在国防、金融以及其他领域试点。

如果成功，将在全国范围乃至全世界使用这一技术。

量子通讯主要是以量子密钥分发（Quantum key distribution QKD）网络进行通信交流，该技术比普通的电子通信技术更安全。

据悉，一旦线路被窃听通信双方立即会察觉，而且使用量子密钥分发网络的双方会加入安全密码，很难破译。一旦有人试图窃听，通信的双方就会停止使用它。

文章还提及了中国最近发射的新型太空飞船赋予了"间谍卫星"新含义。这种卫星也是利用量子科学原理， 它能够提供无法被破解的保密通讯频道。

文章说，鉴于美国斯诺登的教训，中国希望找到更为安全的通信渠道，并投入了大量的资金。

因此，据有关专家称中国已经成为量子通讯领域的世界领跑者。

刘晓波

图片版权 SUPPLIED Image caption 刘晓波与刘霞

《卫报》和《每日电讯报》周二继续关注生命垂危的中国最著名异见人士刘晓波的消息。

《卫报》说，英国和欧盟都敦促中国马上释放重病的诺贝尔和平奖得主刘晓波，让他到西方去治病。

英国和欧盟昨天呼吁中国彻底释放刘晓波，让他能够自由选择他治病的地点，彻底解除对他和他妻子刘霞的限制。

文章说，中国领导人习近平应该让生命垂危的刘晓波实现他离开中国、寻求更好治疗的最后心愿。

《每日电讯报》的文章引用刘晓波的朋友，人权活动人士胡佳的话说，刘晓波正在走向死亡。

刘晓波知道自己时日不多，但他希望自己能够死在阳光下。