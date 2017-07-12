英媒头条：俄国邮件门特朗普真惹上麻烦了？

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普拥抱包括儿子在内的家人

美国总统特朗普的儿子有可能面临"叛国罪"调查是周三（7月12日）《每日电讯报》头版报道的消息。

文章说，据公开的邮件显示，小特朗普对俄罗斯国家协助影响美国大选的结果表示欢迎。

《卫报》说，这些信息对特朗普预示着"大麻烦"，这是俄国在美国大选时参与特朗普竞选团队的首次确凿的证明。

《金融时报》则引用一名前水门事件调查人员的话说，这些邮件只不过证明了特朗普团队愿意接受来自敌对政府的帮助，仅此而已。但是，他说这已经非常危险了。

《每日镜报》说， 俄国与美国共谋的证据无论对美国还是对全世界都是一个危机。

该报的社评说，特朗普作为美国真人秀学徒的前主持人，他现在一定会担心美国将会告诉他："你被开除了"。

英国选手孔塔（Johanna Konta）进入温网半决赛也是英国多家报纸关注的一条消息。

许多报纸都在头版刊登了孔塔胜利握拳的图片。

Image caption 许多报纸都在头版刊登了孔塔胜利握拳的图片。

《每日电讯报》称她为"创造历史者"。《每日快报》说，在孔塔和温布尔登桂冠之间只有一场比赛之隔。

《每日镜报》说，她是近40年来首位打进温布尔登半决赛的英国女子单打选手。

此外，《卫报》报道了一些大烟草公司开发非洲市场的肮脏战役。

该报指责这些大烟草公司利用威胁等手段试图强迫这些国家政府淡化健康保护措施等。

但一些烟草公司否认他们反对烟草规则。