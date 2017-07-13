英媒头条：温网赛穆雷出局 孔塔被寄予厚望

Image caption 《每日电讯报》报道说，穆雷受伤痛的困扰影响比赛发挥。他脸上痛苦的表情说明了一切。

星期四（7月13日），英国多家报纸在头版刊登了英国网坛名将安迪·穆雷在温网四分之一比赛中被淘汰出局的照片。

《每日电讯报》报道说，穆雷受伤痛的困扰影响比赛发挥。他脸上痛苦的表情说明了一切。

《卫报》说，随着穆雷的痛苦谢幕，英国人把所有的希望都放在女子单打选手孔塔身上。

《太阳报》说，"给我们希望吧，孔塔"。孔塔将在半决赛中对垒美国名将大威廉姆斯。

由于孔塔出生在澳大利亚，因此有澳大利亚官员试图把孔塔称为澳洲选手。《每日电讯报》的说："别插手孔塔"。

Image caption 《太阳报》说，"给我们希望吧，孔塔"。孔塔将在半决赛中对垒美国名将大威廉姆斯。

《每日电讯报》头版报道的一则消息是，英国法律委员会说，遗嘱也要跟上时代的步伐实现数字化和电子化。

文章说，将来人们可以通过语音信箱留言和短信的方式修改和留遗嘱。

目前，英国政府的法律顾问正在就遗嘱继承法彻底改革问题进行研究。

英国首相特里莎·梅接受了《太阳报》的独家采访，在采访中，梅表示希望自己能够被允许继续留任首相直到下一次选举，这样好给她机会实施英国的脱欧问题。