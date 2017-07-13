英媒：“我在这个女人身上找到所有的美”

图片版权 SUPPLIED Image caption 刘晓波和刘霞之间的爱情诗不翼而飞

《卫报》在星期四（7月13日）关注了生命垂危的中国异议人士刘晓波的妻子刘霞的命运。

文章说，人们越来越担心随着刘晓波病情的恶化，他的妻子刘霞被彻底与世隔绝。

报道说，刘晓波成为中国政治权力斗争的中心。西方政府一再敦促中国政府本着人道精神，让他实现自己最后的心愿去国外治病。

但北京则指责西方干涉中国内政。

然而，刘晓波的朋友们现在更担心的是刘霞的命运。

他们说刘霞已经心力交瘁。过去多年，她过着与世隔绝的软禁生活，电话与网络都被切断，无论在家还是外出都受到监视和跟踪，就是为了阻止她告诉外部世界有关刘晓波的消息。

人们越来越担心，如果这对夫妇被不允许出国的话，那么刘晓波走后刘霞将会长期生活在隐形监狱。

诗人、公务员到异议人士

图片版权 EPA Image caption 刘晓波的朋友野渡说，虽然晓波选择了这样的生活，但是对他的妻子、家人和朋友来说是完全不同的。

刘晓波的朋友野渡说，虽然晓波选择了这样的生活，但是对他的妻子、家人和朋友来说是完全不同的。

文章说，刘晓波和刘霞相识是在80年代中期，当时两人都各自有自己的婚姻。

那时的刘霞是一名朝气蓬勃的诗人，国家公务员。在刘晓波由于八九天安门事件被关进监狱，他的婚姻破裂。刘霞的婚姻也走到了尽头。

刘晓波曾这样形容刘霞，在刘霞身上他找到了全世界所有的美。

他们在劳改营中结了婚，而且两人决定不要孩子，因为他们不想让自己的孩子经历父亲在监狱里的痛苦。

中国在2009年判处刘晓波入狱11年，从此刘霞过上了软禁的生活，饮食起居受到严格控制，形同无形的监狱，导致她患上严重的抑郁症。

2014年她心脏病发作住院，去年她的父亲去世，今年4月母亲也离开人世，同时今年5月份传来了刘晓波肝癌晚期的噩耗。

野渡认为，刘晓波希望去国外治病的愿望更是希望让刘霞能够获得自由，因为刘霞为刘晓波的梦想受尽了苦难。