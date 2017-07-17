英媒头条：硬脱欧还是软脱欧政府“爆发内战”

图片版权 JEFF OVERS/BBC Image caption 财相哈蒙德

英国多家报纸星期一（17日）在头版和头条都报道了英国政府内部因为脱欧问题所产生的矛盾和分歧。

《每日电讯报》说，英国财相哈蒙德被一些大臣指责在脱欧问题上背信弃义。

一位匿名的消息来源说，哈蒙德把那些留欧派阵营的大臣看作是"劫持他的海盗"。

该报还说，英国政府内部就脱欧问题似乎爆发了"全面内战"。

《金融时报》则说，哈蒙德主张软脱欧，他希望能为英国争取在脱欧前两年的过渡时期，以抵消脱欧对英国商界的影响。

但《每日镜报》形容哈蒙德是"伪君子"。

《卫报》报道，专家警告说，脱欧可能会威胁英国稳定的食品供应。

英国报纸头版报道另外一个比较多的话题是，英国的科幻连续剧《神秘博士》（Doctor Who，港台分别称为"异世奇人"和"超时空奇侠"）的主角易人，首次由一名女性来扮演这个能超越时空的神秘博士。

《太阳报》说，那些习惯了男性"神秘博士"的传统人士可能会抱怨，但是女演员朱迪是一个"不错的选择"。

《泰晤士报》等几家报纸也报道了网坛著名老将菲德勒周日（16日）刷新温网记录，第八次夺得温布尔登冠军的消息。

该报还把菲德勒称为"世界第八奇迹"。