英媒：小熊维尼怎么得罪了习近平？

Image caption 北京封锁小熊维尼

《金融时报》星期一（17日）关注深受西方儿童喜爱的卡通动画人物小熊维尼（Winnie the Pooh）受北京屏蔽的消息。

文章说，北京在本周末禁止一切有关小熊维尼的照片出现在中国的任何社交媒体上。

中国没有给出任何官方解释其中的原因，但观察人士认为这可能是小熊维尼和跳跳虎（Tigger)的最新造型模仿了2013年中国领导人习近平和当时的美国总统奥巴马走步时的姿态。

因此，小熊维尼在中国已经成为了一个政治敏感词。文章说，中国政府无法欣赏这样的西方幽默。

文章说，小熊维尼被禁是中国网络审查收紧的最新一例，特别是在中共将在今年秋季召开19大之前。

文章说，任何人如果试图在中国的社交媒体上（诸如新浪微博和微信）贴出小熊维尼的字眼都会得到"此内容为非法"的信息弹出。

中国前不久刚刚宣布禁止一切翻墙软件VPN的使用。

但尽管如此，文章说中国的社交媒体到处充斥着一些能绕过当局封锁的隐语和暗指。

刘晓波葬礼

当天的《金融时报》还报道了中国著名异议人士、诺贝尔和平奖得主刘晓波葬礼的消息。

文章说，刘晓波在周四（13日）去世后，在一个匆匆举行的葬礼后，他的骨灰即被撒入大海，而且刘晓波的大哥还要在当局所导演的记者会上感谢国家对刘晓波的治疗与照顾。

文章还说，在刘晓波生命的最后一周，正值中国领导人习近平在德国汉堡参加G20峰会，因此中国当局要确保刘晓波不要在习近平参加峰会时去世。