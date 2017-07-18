英媒头条：乔治小王子访波兰害羞让妹妹抢尽风头

图片版权 EPA Image caption 威廉和凯特全家出访波兰

英国报纸周二（18日）许多头版都刊登了威廉夫妇的小王子乔治在伴随父母出访波兰时，害羞不愿意走红地毯的消息。

《泰晤士报》形容乔治在波兰的访问中有点"犯倔"（stubborn mood）。

《每日电讯报》则说，乔治有点不太情愿履行他的王室职责，需要劝说才肯走红地毯。

《每日镜报》和《每日快报》则把乔治称作害羞的小王子，已然原谅了他。

除此之外，《太阳报》则在头版刊登了凯特抱着小公主夏洛特的照片，并配上台词说"有人想要一个小孩了"，并称这是凯特向威廉王子暗示想再生一个宝宝。

越来越多人由于患老年痴呆症而死亡也是今日许多报纸头版关注的内容。

《泰晤士报》说，英国中产阶级老年痴呆死亡病例影响了长寿人数的增长。

《每日电讯报》也报道了同样的内容。该报说，由于患老年痴呆症人数增加，100年以来首次影响了平均寿命的增长。

《每日快报》则告诉人们改变饮食习惯可以帮助避免患老年痴呆，要经常食用的健康食品包括每天吃蔬菜和坚果，还要吃对大脑有益三份全谷物食品。

另外，《每日星报》说，英国今年夏季高温天气将创下纪录。文章说，除了本周会下暴雨外，之后英国将会经历2个月的热浪。