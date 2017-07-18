英媒：习近平为十九大布局提拔爱将清除异己

图片版权 cns Image caption 政治新星陈敏尔

《金融时报》和《泰晤士报》星期二（18日）都关注了中国高层人事变动的消息。

《泰晤士报》的文章说，原重庆市委书记孙政才目前正在受到腐败调查，而之前曾被认为有可能进入政治局，成为7常委之一，看来这一说法已经过时。

但取而代之的则是受习近平提拔的新星和爱将陈敏尔。原贵州省委书记陈敏尔获重用，担任为重庆市委书记。

文章说，陈敏尔几乎可以肯定进入中国的权力核心政治局，并有希望成为习近平未来的接班人。

预计中共十九大将于今年秋季召开（10或11月），但人事变动和布局已经在幕后紧张地进行。

习近平几乎可以肯定任满第二个任期，即到2022年。但是习近平希望自己的影响力可以延续到他卸任之后，因此必然要扶植自己的爱将和心腹。

官方履历显示，陈敏尔曾任浙江省宣传部部长，与时任省委书记习近平共事。2012年起调任贵州，并担任过贵州省委书记。

陈敏尔曾公开表示自己与习近平的关系很近。重庆的任命为陈敏尔的继续升迁奠定了基础。

《金融时报》则说，习近平十九大前加紧争权夺势。

对陈敏尔的任命也意味着习近平的盟友已经掌控了中国6个最重要和有影响力省市当中的4个，包括北京（蔡奇）、天津（李鸿忠）、重庆（陈敏尔）和新疆（陈全国）。

但上海仍然是江泽民派的“上海帮”人物韩正主政，广东则由共青团派人物胡春华掌管。

但无论是韩正还是胡春华最近都曾公开表示支持或是大唱习近平的颂歌。

此外，《金融时报》报道说，国防部门特别是航空项目似乎是习近平的权力大本营。

在习近平提拔的官员中许多人都来自这一领域或与之有联系。