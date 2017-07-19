英媒头条：BBC大腕工资曝光男女同工不同酬

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BBC明星主持薪酬即将曝光是星期三（19日）英国各大报纸头版和头条的主要关注点。

《每日电讯报》、《每日邮报》、《泰晤士报》等说，BBC承认近百名年薪在15万英镑以上的雇员当中，三分之二的是男性。

即使男女主持人做的是同一个节目，男主持人的工资也高于女性同事。

BBC公开主持人高薪报酬也揭示了男女薪金不平等的现象。

《每日电讯报》说，BBC最好做好员工"造反"的准备。

该报还引述一名知名女主持人的话说，“BBC到处是自以为是的"男性大腕"，觉得自己比天高，要高薪，拿高薪”。

《每日邮报》使用的标题是"BBC薪酬恐慌"。

文章说，明星主持人们受到警告说，公众可能会对他们的高薪感到愤怒，同时BBC内部赚低薪的员工也会觉得愤愤不平。

《太阳报》把BBC三个英文字母的缩写变成了"British Blokes Corp"，直译为英国男人公司，而不是英国广播公司。

《卫报》则说，BBC将允许明星主持和大腕们在社交媒体上与批评者开展对话并为自己辩护。

《泰晤士报》头版的另一则消息是，根据一项即将出台的财政规定，从明年起将禁止零售业等部门对消费者使用信用卡或是现金卡时收取额外的手续费。

许多零售商，包括旅游机构、订机票、网上购物等都向使用信用卡的消费者收取3.5%的额外手续费。

这项新规定将可以为消费者一年节省5亿英镑的费用。而且零售商这样做是非法的。