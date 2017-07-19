英媒：中国网控审查升级又一自由窗口被关闭

图片版权 Reuters Image caption 即时通讯工具WhatsApp在中国被禁

英国《卫报》周三（19日）的网络版报道说，中国封杀和禁止即时通讯工具WhatsApp， 关闭了又一个中国公民可以与外界对话的另一相对自由的窗口。

据悉，在中国国内使用WhatsApp发送语音留言、视频以及照片已经无法工作，但短信信息目前仍可以使用。

文章说，这是中共即将召开19大前对网络监控的又一最新管制的升级。

前不久，中国刚刚宣布将全部禁止翻墙软件VPN的使用。

文章还说，在谷歌以及谷歌邮箱在中国遭到全面禁止前，也是部分被禁，或是时禁时不禁。

中国是世界上最大的网络监控国，西方一些受欢迎的社交媒体以及即时通讯工具几乎都在中国遭禁，包括脸书（Facebook）、推特（Twitter)、谷歌、Instagram以及YouTube等。

文章说，自从中国领导人习近平5年前上台后，对网络的监控越来越严，试图阻止中国公民接触海外信息的来源和渠道。

WhatsApp在中国虽然没有中国的微信（Wechat）那样受欢迎和人数众多，但它的通信是有加密的，不容易被监视。

而微信的通话记录可以随时被监视。

文章还提到，中国的诺贝尔和平奖得主刘晓波最近的去世也使得中国的网控如临大敌，禁止一切在网上发表和悼念有关刘晓波的内容。

中国投资分化澳洲

另外，《金融时报》关注了中国大手笔投资澳大利亚的基础设施令澳洲社会产生严重分歧的文章。

文章说，中国的岚桥集团在2015年购买了澳大利亚北部地区的首府达尔文港口，尽管当地的行业和国家政府对这一决定表示欢迎，但当地政府对北京购买重要基础设施还是充满了戒心。

达尔文港设有美国的军事基地，当初美国总统奥巴马也曾就此提醒澳大利亚总理。

批评人士还说，中国公司在澳大利亚的投资和扩张是与北京的政治目的紧密相连和一致的。