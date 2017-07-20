英媒头条：BBC“肥得流油的汉子俱乐部”

BBC明星主持的薪酬问题仍然是周四（20）各大报纸头版和头条聚焦的话题。

《每日电讯报》说，BBC的男性明星主持和大腕有可能为此面临减薪。BBC被警告说必须在3年的调整和纠正男女薪金不平等、甚至同工不同酬的问题。

该报还说，政府要求BBC把男性大腕的工资削减10%，以解决男女工资不平等的问题。

《每日镜报》还把BBC男性大牌主持人所挣的薪水高过女性的现象称为"肥得流油的汉子俱乐部"（"Bloated Blokes Club"）。

《泰晤士报》也承认BBC由于薪酬曝光揭示的男女工资不平等问题可能"面临造反"。

文章说，BBC可能会多花数百万英镑为女性名主持提薪，以安抚她们愤怒的情绪。

《卫报》的报道则侧重在男女工资不平等的问题上，指BBC上层应该为男女工资之间的巨大差距感到羞耻。

该报还说，在同样的公司，男女做同样的工作，而男性要比女性多挣10倍的钱是"不可原谅的"。

《金融时报》也在头版报道了BBC高薪主持人的工资差距的消息。

文章说，英国首相特里莎·梅对BBC男女工资巨大差异的做法提出批评。