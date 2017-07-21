英媒：英国脱欧后4年内欧盟公民可自由流动

图片版权 EPA Image caption 英国的大臣们就欧盟内的人员自由流动达成共识

英国报章周五（21日）头版和头条各有侧重，但英国脱欧后欧盟公民以及英国公民在欧盟是否可以自由流动成为几家报纸都关心的话题。

《泰晤士报》说，英国脱欧后2年之内，英国的边境将仍然敞开，这将给欧盟公民一个过渡的自由流动期。

《卫报》也说，英国的大臣们达成共识称欧盟内的人员自由流动一直会持续到2023年，即英国脱欧后的4年。

但《每日电讯报》报道的角度关注英国脱欧后的外国罪犯问题。

文章说，英国脱欧后，那些欧盟的罪犯将被允许继续留在英国，因为欧盟总部布鲁塞尔不同意对欧盟的罪犯进行全面检查，并阻止英国把这些有犯罪前科的人递解出境。

《泰晤士报》报道的另一则头版消息是英国首相府将宣布英国最高法院的第一位女性大法官。

她是72岁的里士满海尔女男爵（Baroness Hale of Richmond）。

此外，也有许多报纸都在头版刊登了美国OJ辛普森赢得保释，将于10月份获得自由的消息。

OJ辛普森由于绑架以及武装抢劫被判处33年监禁，他刚刚服满9年徒刑，辛普森案曾在美国乃至全世界轰动一时。

《每日快报》头版说，睡觉打呼噜有可能与罹患老年痴呆症有关联。

专家说，有睡眠问题的人，其中包括打呼噜，患老年痴呆症的风险更高。