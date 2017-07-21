英媒：中国班列宣示主宰全球地缘政治野心

图片版权 AFP Image caption 第一列从中国浙江义乌市启程的货运列车今年1月抵达伦敦

《金融时报》星期五（21日）发表专栏作家菲利普·斯蒂芬斯的文章，分析和评论习近平表现出的全球野心。

文章从中国浙江义乌驶出和开往欧洲的班列说起，称这些装满中国货物的列车沿着古代的丝绸之路，途经亚欧的许多国家一路前往欧洲。

斯蒂芬斯说，不要小看这源源不断的货运列车，它们不仅是重启古丝绸之路的经济纽带，而且是中国主宰全球地缘政治的宣示。

作者说，作为"一带一路"计划的一部分，亚欧铁路网大大缩小了亚洲和欧洲大陆之间的距离，其造成的心理冲击非常重要。

斯蒂芬斯还说，如果说20世纪是属于大西洋世纪，那么21世纪则属于太平洋世纪。

"一带一路"是中国领导人习近平的大作，是他打造中国全球野心的一部大戏。

斯蒂芬斯说，其实美国前总统吉米·卡特的国家安全顾问布热津斯基早在1997年就预测过亚欧大陆超级轴心的重要性。

布热津斯基曾说，西欧和东亚将对世界有绝对的影响力，这两个大洲也是最具经济生产力的地区。而欧亚大陆的实格局对美国在全世界的地位以及历史遗产将起着绝对性的作用。

欧亚大陆占全球陆地面积三分之一，占全球人口70%。

同时，它还是世界大多数能源和其它自然资源的产地。

"一带一路"不但是一个经济项目，它还是一个战略项目，它沿途所经的战略要地可以给中提供重要的能源和海上通道等。

北京也希望这些新的投资渠道帮助自己增加在欧洲的存在。

文章说，中国的"一带一路"旨在使中国在欧亚大陆获得主导地位，特别是美国总统特朗普上台后采取的一种美国优先的外交政策，更是给北京提供了一个绝佳的机会。

这一点也正是布热津斯基所担心的，北京几乎不敢相信自己的运气。随着美国的退缩，中国却在咄咄逼人。