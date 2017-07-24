英媒头条：父子兜售“牛津”奖项赚数百万英镑

Image caption 一位牛津大学发言人称，"我们可以确认欧洲商业协会不是牛津大学的下设机构也跟我们没有任何关系，我们对这家公司不做更多评论"。

英国主要报章周一（24日）关注的话题多种多样。

《泰晤士报》头版独家报道了一对乌克兰父子故意模糊"牛津"概念向商人和学者出售奖项荣誉的内幕，该报称这一事件会对牛津大学的学术名声造成损坏。

该报说，一家名叫"欧洲商业协会（Europe Business Assembly, EBA）"的组织标榜自己为"牛津"机构，并对外出售自己编造的奖项，每个售价最高达9300镑。他们主动联系发展中国家的商人和学者，告诉他们已经被某奖项提名，感兴趣的人便会跟他们进行交易。颁奖典礼会在机构付费租借的牛津大学礼堂及其他欧洲地方举办。

报纸称，这一机构利用牛津大学的声誉做起了生意。他们在广告里放牛津大学的图片，在自己的标志里使用牛津大学的标志性字体，同时还声称向参与颁奖仪式的人提供"独家牛津大学课程"。而其实这些奖项都是由之前在牛津布鲁克斯大学（Oxford Brooks University）任教的一个叫John Netting的人授予的。有前雇员称他们被要求在工作中故意模糊EBA和牛津大学的关系。

《泰晤士报》表示，这家机构其实是一对乌克兰父子开设的，自2000年以来他们已经卖出了数千个奖项，估计赚到了数百万英镑。

一位牛津大学发言人称，"我们可以确认欧洲商业协会不是牛津大学的下设机构也跟我们没有任何关系，我们对这家公司不做更多评论"。

该报也提到，EBA的商业模式已经被证明可以获利多多，但是这并不违法。

《金融时报》头版关注伦敦高房价导致更多人"逃离伦敦"的话题。

他们表示，伦敦暴涨的房价迫使更多来自不同年龄段的人搬离这座大都市。有数据显示，从伦敦迁往英国其他地区的人口达到5年来最高水平。2015-2016年中期，伦敦的净外迁人口达到9万3千人，这一数据比5年前增加了80%。在离开伦敦的有房产者中，他们在伦敦的房产均价为58万英磅，而他们在新定居地的房产均价为33万3千英镑，算下来搬出伦敦可以让他们平均节省25万镑。

《每日电讯报》持续关注BBC不同性别员工的收入差距。该报称有BBC"内部人士"对他们表示，BBC会在男性员工需要续签合同的时候寻找时机提高女性员工的工资。该报表示，由于有严格的开支预算，BBC要想提高女性员工的收入只能依靠减少男性员工的工资。

今年是戴安娜王妃逝世20周年。英国独立电视台（ITV）制作了一部从威廉王子和哈里王子视角回忆母亲的纪录片。 《每日邮报》、《每日镜报》和《每日快报》都对该片披露的一些情节进行了报道。 其中包括戴安娜去世前他们已经有将近一个月没有见到她，他们是怎么应对父母离婚问题。