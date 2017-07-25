英媒头条：英央行警告消费者负债高增至危险境地

图片版权 Getty Images Image caption 英国央行警告消费者疯狂借贷的危险

《卫报》星期二（25日）头版刊登英国央行发出的警告说，英国个人负债大幅度增长。

英国央行警告那些银行、信用卡公司以及车行贷款等部门贷款要谨慎，以避免鼓励一些消费者疯狂借贷，导致债台高筑的现象，甚至会导致类似2007年那样的新一轮经济危机。

另外，英国的多家报纸都报道了婴儿查理的父母最终决定把他的生命维持器系统关掉的消息。

英国11个月大的男婴查理患有一种非常罕见而且难以治愈的疾病，围绕到底要不要继续维持查理的生命或是值不值得为他到美国治病的话题，他的父母以及法官等产生分歧。

罗马教皇和美国总统特朗普一度进行了干预，但现在查理的父母终于决定让孩子安息。

《每日电讯报》头版报道引述警方警告说，一些高科技家用电器存在可能受到黑客袭击的风险。

报道说，那些与网络相连的电视、冰箱甚至烧水壶等都可能会受到黑客的攻击。

《每日快报》头版报道了就有关治疗胆固醇/心脏病的药物他汀类药物（statins)新的安全问题引发的争论。

之前有关他汀类药物安全问题也经常引起争论，而医生们对此意见有分歧。

根据一项新的研究，那些擅自停药的患者可能会面临生命危险。