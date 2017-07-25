英媒：反腐“沙皇”王岐山能否成为中国下届总理？

图片版权 xinhua Image caption 王岐山的众多支持者希望他能够出任中国的下届总理

《金融时报》星期二（25日）发表整版长篇评论文章，把注意力集中在中国的反腐大总管王岐山身上。

文章说，王岐山作为中国政治局七常委之一和中央纪律检查委员会书记，在中共即将召开的十九大党代会后能否留任引人关注。

根据中国高层官员的一个不成文规定，有着七上八下的原则（67岁上，68岁退休）。而现年69岁的王岐山显然在年龄上并不占优势。

但是，文章说中国领导人习近平曾经表示过，在任命官员时不能简单地以年龄划线。

与此同时，王岐山的众多支持者希望他能够出任中国的下届总理以重起经济改革。

许多观察人士认为，如果任命王岐山为总理可以帮助推动中国停滞的经济改革，因为王岐山懂经济和金融，并且是个行动派和政治斗士，他可以整治那些利益集团。

按照常理，现任总理李克强应该会连任第二届总理。但是有传闻说李克强有可能会被委任为中国人大委员会的委员长，为王岐山出任总理铺路。

还有一种选择是，让李克强继续做他的总理，王岐山则继续留任政治局常委，但主抓经济和金融。

然而，文章说中国高层任命的讨价还价都是在幕后进行的，不到最后一刻无法知道分晓。

王岐山在过去5年的反腐战役中树敌众多，光副部级及以上落马的大老虎就有150多。

但据熟知王岐山的朋友讲，王岐山博学多才，学识渊博，在谈话中可以博古论今，贯融东西，在中国的官员中不常见。

王岐山的妻子姚明珊是中共元老姚依林的女儿，因此他与习近平都属于太子党。

而且，王习二人早在上山下乡时就已经相识。当然这并不排除如果习近平对他心生嫉妒或是两人交恶的可能性。

王岐山的敌人之一就是最近经常在网上暴料的中国海外富商郭文贵。

郭文贵指王岐山的家人与海航集团有染，并说姚明珊有美国的护照以及美国的社会安全号码（social security number）。

文章说，王岐山到底是去是留，不到十九大开完新的政治局常委列队亮相无法下定论。