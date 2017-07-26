英媒头条：汽车革命预示柴油车时代的结束

图片版权 Getty Images Image caption 汽车尾气污染

星期三（26日）大多数英国报纸的头版都报道了从2040年起英国开始禁止出售柴油车和汽油车的消息，以减少空气污染。

《泰晤士报》的标题是："柴油和汽油车的完结"。 英国政府说，到2040年所有新生产的车辆必须是完全电动的。

《每日电讯报》说，政府禁止柴油车是为了减少污染。文章说到2040年所有用柴油或汽油做燃料的传统车辆都要被取缔。

《太阳报》说，"应该祝贺政府的计划"。 但是该报对替换电动车后可能出现的"能源危机"提出了担心。

文章说，给电动车充电将会使对电网的需求量上升16%。

《金融时报》报道所侧重的角度是在英国脱欧后，德国将把电动宝马迷你车场建在英国，但电池将在德国生产。

《泰晤士报》头版还刊登了英国谍报片《007》的扮演者丹尼尔·克雷格的照片，他将第五次出演英国特工邦德。早前时候，克雷格决定将不再扮演这一角色。

他曾一度表示他宁可割腕也不想再扮演邦德，因为它对演员的体力要求巨大，包括一些特技的危险性。

《卫报》头版的一条消息报道了一些西方国家男子精子锐减的消息。

文章说，研究显示在过去40年西方男子的精子数量几乎下降了一半，这一结果非常令人担忧。但科学家表示对精子急剧下降的原因还不太确定。