英媒：西方要警惕中国在海上称霸的野心

图片版权 xinhua Image caption 中国建造的第一艘国产航母，积极打造海上力量

《每日电讯报》星期三（26日）刊登了标题为："如果西方一不留神，北京将在海上称霸"的文章。

文章说，本周中国的战舰在波罗的海与俄罗斯战舰举行海上联合军事演习，这应该给英国、北约以及盟友敲响警钟。

文章的作者说，中国迅速增强海上军事力量将对欧洲安全构成威胁。

据信，到2020年中国海军将成为世界第二大海上力量，到2030年中国期望能与美国的海军并驾齐驱。

而中国海军在波罗的海的出现显示，中国的海上野心不仅仅局限于保护其亚洲资产。因为以往中国的海上军事演习主要是在南中国海和地中海进行。

而且，中俄联手海上力量旨在抗衡美国的海上称霸。

文章还提到了最近中国在非洲的吉布提建立军事基地，称此举尤其令华盛顿担忧，因为美国在那里设有情报收集机构。

文章还说，本来波罗的海有俄罗斯的干扰已经令人忧心忡忡，现在又来了一个中国，更有可能与北约以及成员国发生矛盾与冲突。

文章警告北约应该认真地对待中国的海上力量和威胁。

而且，中国的海军变得更加高科技和现代化。他们通过获取情报来对抗西方最先进的技术。

美国前中央情报局雇员斯诺登泄露的文件显示，中国网络间谍窃取了有关F-35闪电2型多用途战机的雷达设计等关键技术的大量资料。

中国海军推进到波罗的海还意味着它会与英国皇家海军将在同一地区出现，英国皇家海军在该海域进行例常的巡逻。

这就提醒英国这个海上国家必须要有一个强大的海军力量，可以随时调遣。

文章最后说，虽然说中国看上去貌似一个缺乏经验的后来者，但是现在北京决心要不惜一切代价施展其海上力量。

而面对来自中国的威胁，英国等西方盟国最好不要掉以轻心。