英媒头条：专家建议若症状好转不必服完抗生素

图片版权 Science Photo Library Image caption 长期服用抗生素可以产生抗药性

星期四（27日）英国各大报纸的头版和头条百花齐放、各有侧重。

《每日电讯报》的头版头条说，专家告诉患者如果他们的症状有所好转就不需要继续服完整个疗程的抗生素。

之前，英国医生给所有人的建议是，即使病状好转也必须坚持把药服完。

但是，现在似乎正好相反，专家们敦促医生停止让病人继续服药的建议，因为这样可以增加身体的抗药性。

《泰晤士报》的标题更加直截了当地说，服完一个疗程的抗生素可能会对你有害。

文章说，专家们表示没有任何证据支持必须服完一个疗程抗生素的说法。

还有几家报纸报道了由于车祸去世的戴安娜王妃的墓穴在过去曾多次受到盗墓者盗窃的消息。

《太阳报》说，盗墓者想偷走戴安娜的遗体。

《iPaper》头版报道了医学的发展为未来的"设计婴儿"迈进了一大步。

文章说，科学家可以安全地干预人类胚胎，通过改变其基因来避免一些由于基因缺陷而导致的遗传病。

但是，这一做法可能会受到来自宗教团体的反对。

《金融时报》则报道了英国内政大臣路德表示在英国脱欧后英国将继续向欧盟工人敞开大门的消息。