英媒：皇家海军新航母将到南海巡航向中国叫板？

图片版权 Stefan Rousseau/PA Image caption 英国皇家海军最新建成的航母"伊丽莎白女王号"

《卫报》周四（27日）电子版报道，英国两艘新航母将加入美国前往南中国海进行"自由航行"巡航。

文章说，英国外交大臣约翰逊承诺，英国皇家海军最新建成的航母"伊丽莎白女王"号一旦开始服役，将被派往具有争议的南中国海巡航作为其出航的首个任务。

英国这一举动无疑是针对中国，因为西方国家对中国最近在南中国有争议的海域地区填海造岛，修建军事设施等感到紧张和不安。

约翰逊周四在悉尼表示，将让英国的两艘新航母加入国际例常的海上自由航行， 他说这对保障世界贸易航道畅通至关重要。

南中国海有着世界最繁忙的商业航路之一，经由那里的航运贸易额高达每年5万亿美元。

然而，中国声称它对南中国海有独一无二的主权，中国说声索依据是渔民用600年史书，即所谓的九段线地区。

但去年，设在海牙的国际仲裁法定裁定中国的古代历史主权声索没有法律依据，中国对裁定表示强烈反对。

中国称它对南中国海的国际水域的岛屿拥有主权，并在那里修建飞机跑道、港口等一些军事设施。

但中国的一些邻国诸如越南、菲律宾、马来西亚、汶莱以及台湾也声称对这一区域的部分地区拥有主权。

预计，英国外相约翰逊此举将会被北京视为挑衅行为。美国也经常派海军舰只在南中国海做自由航道航行，但每次都招致中国的强烈抗议。

据悉，"伊丽莎白女王"号是英国打造的最新航母，它全长280米，重65000吨。也是英国历史上最大的航母。

目前，这艘航母正在苏格兰海域进行试航。

另外一艘航母为“威尔士亲王”号，目前仍在建造中，并将在今年9月被正式命名。

与此同时，《卫报》的文章说，澳大利亚外交部长毕晓普表示，南中国海是亚太地区最紧迫的"挑战"之一。

她还说，澳大利亚和英国将加强在国防、保安以及反恐方面的合作，并在亚太地区举行联合军事行动。