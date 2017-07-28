英媒头条：研究称常适量喝酒可预防二型糖尿病

图片版权 Getty Images Image caption 喝酒可以减少患糖尿病的风险

星期五（28日）的英国各大报纸的头版和头条各有侧重。

《每日快报》头版报道了喝酒有助于预防糖尿病的消息。

专家说，每周喝三到四次酒可以把患二型糖尿病的风险降低三分之一。

《泰晤士报》也报道了这一消息，说每周适量饮酒可以预防糖尿病。

《每日电讯报》头版说，在英国脱欧后还会保持欧盟人员的自由移动权利。

但说，欧盟公民在英国脱欧的过渡时期只要向英国政府登记，就可以在英国工作。

《泰晤士报》相关的报道则说，爱尔兰在英国脱欧后会在海上设置边界，但不愿意设置陆路边界。

爱尔兰政府的这一做法对英国政府来说无疑是一个挫折。

《卫报》头版说，对伦敦塔楼大火负有责任的肯辛顿和切尔西区政府的有关部门以及大楼公司管理经理可能会面临过失杀人的犯罪指控。

那次大火共造成80多人死亡。

《泰晤士报》还刊登了亚马逊电子商务创始人杰夫·贝佐斯的照片，由于亚马逊股价升值使贝佐斯超过美国的比尔·盖茨，成为全世界首富。