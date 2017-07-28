英媒：习近平和普京不同寻常伙伴关系

图片版权 Getty Images Image caption 中俄战舰7月份举行联合海上演习

最新一期的《经济学人》杂志发表文章，从中国和俄罗斯本月在波罗的海进行的联合军事演习看习近平与普京之间的特殊关系。

文章说，中俄此举想给西方发出的信号是他们联合起来抗衡西方，并且不惧怕在北约的后院来显示自己的海上军事力量。

文章说，中俄关系从冷战时期走到今天，经历许多心路历程，而最近两国动作多多，俄国和中国似乎越来越彼此接近。

首先，中国领导人习近平自从2012年上台以来访问莫斯科的次数比任何国家的首都都多，他甚至曾在2013年出席过普京的私人生日庆祝会。两人共享双方父亲抗德和抗日中的经历和故事。

习近平从普京那里学到如何整治在中国的非政府组织，普京则向习近平学习怎样进行网上审查。

习近平访问莫斯科期间还倾听了俄国媒体大腕的演讲，演讲的中心议题是中俄两国同是西方媒体"信息恐怖主义"宣传的受害者。

文章还说，俄罗斯比中国似乎更需要对方。当然俄国对中国的强大和日益崛起也有所警觉。

同时，中国也担心俄国挑战冷战后世界格局的秩序。中国是全球化的受益者，因此并不愿意改变现状。

中国对俄罗斯经济方面最感兴趣的资源是石油和天然气。去年俄国已经取代了安哥拉和沙特成为中国的第一大原油供应国。

对中国来说，俄国是一个没落的帝国，但是中国懂得不应该漠视一个拥有核武器的"衰落"大国。

而从经济上来说，中国日益富强，中国在中亚的影响力越来越大，习近平的"一带一路"不仅仅是帮助这些国家建设基础设施，该计划将给中国在该地区增加政治影响力。

俄罗斯货币卢布的贬值更是令俄国老百姓感到痛苦， 特别是生活在俄国东部的符拉迪沃斯托克，中国称海参崴的人民。

中国大量的有钱人来这里消遣，为这里送来他们急需 的金钱，但是他们却没有像样的宾馆和饭店来招待他们。

而对那些穿着暴露的、为中国游客提供歌舞的俄罗斯少女来说，中俄所进行的联合军事演习不能为她提供任何安慰和安全感。她的脸上写满了痛苦和屈辱。