英媒头条：“脱欧”不顺利 内阁分歧公开化

Image caption 财政大臣哈蒙德（左一）与外交大臣约翰逊（右二）和国际贸易大臣福克斯（右一）在“脱欧”问题上难以达成一致。

英国"脱欧"产生的问题星期一（7月31日）登上了几份报纸的头版。

《每日电讯报》报道，英国政府内阁成员中，在"脱欧"问题上的矛盾正在激化。

报道说，英国内政大臣拉德（Amber Rudd）和财政大臣哈蒙德（Philip Hammond）都说，在可能长达3年的脱欧转型期中，欧盟公民将可以继续自由来英国居住。

但是，外交大臣约翰逊（Boris Johnson）和国际贸易大臣福克斯（Liam Fox）似乎事先对此一无所知。

《卫报》说，内阁在"脱欧"问题上的分歧已经公开化。

《泰晤士报》报道，财政大臣哈蒙德对一家法国报纸表示，英国不会在"脱欧"后成为避税天堂，用大幅度减税的方式与欧盟国家竞争。

《金融时报》报道，为应对英国"脱欧"造成的波动，日本最大的银行"三菱东京日联银行"（MUFG）计划将其投资部门从伦敦迁至荷兰阿姆斯特丹。

报道说，欧盟国家的各大城市正在激烈竞争，希望在伦敦金融业外迁的过程中分一杯羹。

一战纪念

图片版权 Getty Images Image caption 威廉王子夫妇参加了周日举行的纪念活动

许多英国报纸都在头版登载了英国王室成员参加"帕斯尚尔战役"百年纪念活动的照片。

帕斯尚尔（Passchendaele）战役，即伊普尔第三次战役，是第一次世界大战中的一场著名战役，交战双方死难者超过50万。

威廉王子夫妇参加了周日举行的纪念活动。

《每日镜报》说，这场发生在比利时境内的战役，惨烈程度堪比"人间地狱"。