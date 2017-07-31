英媒：解放军阅兵 巩固习近平领袖地位

图片版权 Reuters Image caption 解放军在朱日和训练基地举行了大规模阅兵。

英国多家媒体报道了中国周日（7月30日）举行的阅兵式，并着重分析了其政治意义。

中国解放军周日在内蒙古的朱日和训练基地举行阅兵式，身兼中共中央总书记、中央军委主席的中国国家主席习近平穿着迷彩服阅兵，并对士兵发表讲话。

习近平勉励军人要坚定不移，"永远听党的话、跟党走，党指向哪里、就打到哪里"。

《卫报》驻北京记者发回的报道说，从表面上看，周日的阅兵式是中国日益增长的军事实力的炫耀展示。

"警告政敌"

但是，由于"十九大"即将召开，此次阅兵也是一场极具政治性的表演，目的是强调习近平在中国的一党专政体制内占据着无可争辩的领导地位。

在香港中文大学研究中国政治的林和立教授说，中共展示军事实力，其部分目的是对印度和美国等国际上的对手发出警告，但主要目的是为了巩固习近平的领导地位。

林和立说："在中国传统中，枪杆子里面出政权，谁掌控了军队和警察，谁就能成为最高领袖。"

"这是习近平在展示力量，目的是为了警告其政敌和党内其他派系：他的权力非常稳固，他是大老板，他在十九大上可以任意处理人事问题，"林和立说。

报道说，有些人认为，习近平可能试图将自己提升为继毛泽东和邓小平之后的中共第三位"伟大领袖"。

林和立甚至认为，习近平可能希望自己超越邓小平，成为毛泽东第二。

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控制军队

《金融时报》驻北京记者的报道也说，阅兵式政治意义大于军事意义。

报道说，习近平在军队中的反腐力度尤其大，其动机一方面是巩固权力，另一方面也是要根除经济利益对军队战斗力的影响。

至今为止，习近平已经处理了几十个高级军官，并在官兵中加强意识形态教育。

在"十九大"前夕的关键时刻，刚刚受到惩戒的解放军必须小心行事，通过赞扬习近平来向其个人效忠。

解放军帮助邓小平在毛泽东死后巩固了权力。邓小平的继任者们努力控制军队的经济影响力，尽量使其着重提高自身战斗力。

报道说，二十年前，江泽民命令军队不能经商。后来，胡锦涛倡导建立一支"蓝水海军"，其部分目的是为了绕开陆军多年来形成的盘根错节的利益。

现在，习近平在反腐行动中，也试图让军队不再利用其掌控的土地的政治影响力来敛财。