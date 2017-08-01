英媒：中国加强网控禁止VPN引外企担忧

图片版权 AFP Image caption 不少企业担心，如果种种监管继续加强，不久后可能自己员工的正常业务操作都无法进行。

《金融时报》8月1日报道了外国企业对中国切断VPN服务的反应。

该报说，不少企业担心，如果种种监管继续加强，不久后可能自己员工的正常业务操作都无法进行。

中国欧盟商会的政策主管Lance Noble告诉该报，企业在获取一些"来自国外的核心业务信息"时通常需要用到VPN。

许多外国企业的员工还需要使用Google相关的邮箱和未经中国过滤的新闻等服务，这些也都要借助VPN。

文章援引欧华（DLA Piper）律师事务所高级律师Carolyn Bigg的话说，跨国企业正在准备应对更长期的监管，"外企可以忽视这些规定的日子已经结束了，现在的环境每周都在变"。

China Market Research总经理Shaun Rein表示，跨国企业最大的担忧是"在中国缺少优质的互联网服务，导致他们无法作出正确的商业决策"。

欧盟商会5月进行的一项调查显示，接近一半的受访者认为今年网络监管加强带来的影响比前几年要大，超过五分之一的人表示，各项规定使得他们在中国的年收入损失了10%或以上。

报道引用一些意见称，继续孤立中国的互联网用户会阻碍中国成为科技大国的构想。

《金融时报》说，有些人认为，这次互联网监管的加强与今秋即将举行的中共十九大有关。有人认为这种禁令不会长期实行，但也有人认为，"这是一条没有回头路的单行道"。

据《泰晤士报》报道，诺贝尔和平奖得主刘晓波妻子刘霞取消不明，引发外界担忧。她的一些朋友认为，她已经被中国当局带走。

报道称，从刘霞在北京被拘禁的公寓外面看上去，房子已经空了。房子周围有一些便衣警察，会对前来的记者拍照记录。

刘晓波最近去世，刘霞只在公开场合露面一次，便是在播撒刘晓波骨灰的时候。据报道，刘霞和她的弟弟刘晖被带到云南"休假"。

但刘霞的家人和朋友认为，他们是被北京当局带走的，因为当局害怕，即便是监禁在家，他们也还是会得到外界的诸多支持。

报道称，考虑到今年秋天共产党将会迎来权力交替，刘霞想要重获自由恐怕还要等一段时间。