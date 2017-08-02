英媒头条：欧盟加强机场安检 英国旅客遭殃

图片版权 Getty Images Image caption 据报道，英国旅客在机场等候安检，时间有时长达四个小时。

星期三（8月2日），欧盟加强申根区机场安全检查，导致旅客大排长龙的照片，出现在多家英国报纸的头版上。

在法国巴黎遭受恐怖袭击后，欧盟制订新规定，要求对来自申根区以外的旅客进行更严格的护照检查。

《每日邮报》用头版大字标题说："欧盟机场大混乱"。该报报道，由于英国没有加入申根区，英国旅客首当其冲，等候时间有的长达4个小时。

《都市日报》（Metro）说，随着新的安检措施推广至更多的欧洲机场，英国旅客面临的延误可能会进一步加重。

《金融时报》报道，欧盟经济表现亮眼，达到其6年以来最快的增长率，远超预测。

该报说，在经历"民粹政治威胁"之后，欧盟面临着"更加光明的前景"。

《泰晤士报》头版报道，主要反对党工党的议员正在向领袖科尔宾施压，要求他批评委内瑞拉总统马杜罗。

委内瑞拉制宪大会选举遭到民众抗议，政府逮捕了两名反对派领导人。

科尔宾立场较左，曾赞扬委内瑞拉现政权实行的社会主义政策。