英媒：习近平强硬讲话 针对外敌还是内鬼？

图片版权 Reuters Image caption 习近平的强硬表态，针对的是境外的敌国还是背后的“同志”呢？

英国《卫报》和《金融时报》周三（8月2日）都报道了中共领导人习近平的建军节讲话，但解读的侧重点不同。

星期二，身兼中共中央总书记、中央军委主席的中国国家主席习近平在庆祝解放军建军90周年大会上发表了演讲。

两份报纸都引用了习近平关于保卫中国领土主权的强硬表态。

习近平说："中国人民珍爱和平，我们决不搞侵略扩张，但我们有战胜一切侵略的信心。

"我们绝不允许任何人、任何组织、任何政党、在任何时候、以任何形式、把任何一块中国领土从中国分裂出去，谁都不要指望我们会吞下损害我国主权、安全、发展利益的苦果。"

《金融时报》发表驻北京和日本东京记者的联合报道，把习近平的讲话与中日两国的领土争端联系起来。

领土纠纷

图片版权 Reuters Image caption 习近平采取强硬外交态势，安倍晋三领导的日本政府也“向右转”，中日关系前景不妙。

就在中国"建军节"当天，日本对中国提出正式抗议，要求中国停止在东海油气田的单方面开发作业。

日本外相岸田文雄周二称，日方发现中国开采船正在东海油气田实施某种作业，日方"对单方面开发行为表示极其遗憾"。

报道说，中日两国政府曾于2008年就东海油气田共同开发达成了共识，之后谈判破裂。现在，中方已经在附近建设了十几座开采设施。

报道还说，东海捕鱼季节8月1日开始。在中日争议的钓鱼岛附近，每到捕鱼季节就会发生大量与主权有关的事件。

《金融时报》的报道还提到，中国和印度的边境争端还在持续。中国上周警告印度，中方"捍卫国家领土主权的决心和意志坚定不移"，并提醒印方"不要抱着不切实际的幻想"。

巩固内部权威

图片版权 Reuters Image caption 习近平在内蒙古的朱日和训练基地举行阅兵，显示他对军队的掌控。

《金融时报》的报道最后提到，习近平利用建军节庆祝活动来强调，他已经掌控军队。

报道说，解放军曾经敢于和习近平的前任胡锦涛分庭抗礼，但习近平已经通过反腐运动收服了军队。

《卫报》驻北京记者发回的报道说，习近平的强硬发言是为了在"十九大"前夕宣示自己的权威。

习近平在讲话中引用毛泽东的话说："我们的原则是党指挥枪，而决不容许枪指挥党。"

他强调："历史告诉我们，党指挥枪是保持人民军队本质和宗旨的根本保障，这是我们党在血与火的斗争中得出的颠扑不破的真理。"

伦敦大学亚非学院（SOAS）中国研究院院长曾锐生告诉《卫报》："他的话表面上毫无新意，因为解放军一直都是中国共产党的军事分支。

"尽管军队向党效忠的原则根本不需要强调，因为历来如此，但所有党员都非常清楚，强调军队忠于党是要发出一个信息：军队现在完全受习近平控制，军队忠于以他为核心的党中央。

"这是给中国领导层其他成员的一个信号：'做一个好党员，支持领导核心。'"

图片版权 Xinhua Image caption 被判刑的前重庆市委书记薄熙来，据说曾对习近平构成威胁。

潜在危险？

但有的中国问题专家认为，习近平巩固权力的努力也会带来危险。

美国加州大学圣迭戈分校的中国政治专家谢淑丽（Susan Shirk）告诉《卫报》："习近平（在上台之前）确认，有五个高级领导人参与了反党活动。"

"我们不知道到底有多少个阴谋，但他已经公开表示了这种危险的存在。他认为进一步巩固权力会减少这个威胁，但我觉得他在增加这种危险。"

美国布鲁金斯学会高级研究员李成认为，习近平将在十九大上"显著地巩固他的权力"，但是他无法"完全垄断权力"。

"他需要在某些领域做出一些妥协，将会有许多复杂的交易。局外人只能猜测，"他说。