英媒：习近平强硬讲话 针对外敌还是内鬼？

  • 2017年 8月 2日
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Image caption 习近平的强硬表态，针对的是境外的敌国还是背后的“同志”呢？

英国《卫报》和《金融时报》周三（8月2日）都报道了中共领导人习近平的建军节讲话，但解读的侧重点不同。

星期二，身兼中共中央总书记、中央军委主席的中国国家主席习近平在庆祝解放军建军90周年大会上发表了演讲。

两份报纸都引用了习近平关于保卫中国领土主权的强硬表态。

习近平说："中国人民珍爱和平，我们决不搞侵略扩张，但我们有战胜一切侵略的信心。

"我们绝不允许任何人、任何组织、任何政党、在任何时候、以任何形式、把任何一块中国领土从中国分裂出去，谁都不要指望我们会吞下损害我国主权、安全、发展利益的苦果。"

《金融时报》发表驻北京和日本东京记者的联合报道，把习近平的讲话与中日两国的领土争端联系起来。

领土纠纷

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Image caption 习近平采取强硬外交态势，安倍晋三领导的日本政府也“向右转”，中日关系前景不妙。

就在中国"建军节"当天，日本对中国提出正式抗议，要求中国停止在东海油气田的单方面开发作业。

日本外相岸田文雄周二称，日方发现中国开采船正在东海油气田实施某种作业，日方"对单方面开发行为表示极其遗憾"。

报道说，中日两国政府曾于2008年就东海油气田共同开发达成了共识，之后谈判破裂。现在，中方已经在附近建设了十几座开采设施。

报道还说，东海捕鱼季节8月1日开始。在中日争议的钓鱼岛附近，每到捕鱼季节就会发生大量与主权有关的事件。

《金融时报》的报道还提到，中国和印度的边境争端还在持续。中国上周警告印度，中方"捍卫国家领土主权的决心和意志坚定不移"，并提醒印方"不要抱着不切实际的幻想"。

巩固内部权威

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Image caption 习近平在内蒙古的朱日和训练基地举行阅兵，显示他对军队的掌控。

《金融时报》的报道最后提到，习近平利用建军节庆祝活动来强调，他已经掌控军队。

报道说，解放军曾经敢于和习近平的前任胡锦涛分庭抗礼，但习近平已经通过反腐运动收服了军队。

《卫报》驻北京记者发回的报道说，习近平的强硬发言是为了在"十九大"前夕宣示自己的权威。

习近平在讲话中引用毛泽东的话说："我们的原则是党指挥枪，而决不容许枪指挥党。"

他强调："历史告诉我们，党指挥枪是保持人民军队本质和宗旨的根本保障，这是我们党在血与火的斗争中得出的颠扑不破的真理。"

伦敦大学亚非学院（SOAS）中国研究院院长曾锐生告诉《卫报》："他的话表面上毫无新意，因为解放军一直都是中国共产党的军事分支。

"尽管军队向党效忠的原则根本不需要强调，因为历来如此，但所有党员都非常清楚，强调军队忠于党是要发出一个信息：军队现在完全受习近平控制，军队忠于以他为核心的党中央。

"这是给中国领导层其他成员的一个信号：'做一个好党员，支持领导核心。'"

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Image caption 被判刑的前重庆市委书记薄熙来，据说曾对习近平构成威胁。

潜在危险？

但有的中国问题专家认为，习近平巩固权力的努力也会带来危险。

美国加州大学圣迭戈分校的中国政治专家谢淑丽（Susan Shirk）告诉《卫报》："习近平（在上台之前）确认，有五个高级领导人参与了反党活动。"

"我们不知道到底有多少个阴谋，但他已经公开表示了这种危险的存在。他认为进一步巩固权力会减少这个威胁，但我觉得他在增加这种危险。"

美国布鲁金斯学会高级研究员李成认为，习近平将在十九大上"显著地巩固他的权力"，但是他无法"完全垄断权力"。

"他需要在某些领域做出一些妥协，将会有许多复杂的交易。局外人只能猜测，"他说。

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Image caption 刚落马的前重庆市委书记孙政才曾经被认为是中共未来最高领导人候选人。

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