英媒头条：基因编辑工程可能转移到英国？

图片版权 OHSU Image caption 人类基因编辑技术的新突破

人类基因编辑技术的新突破在周四（8 月3日）引发英国报纸的诸多讨论。

美国科学家们首次成功修复人类胚胎中可以导致一种遗传性疾病的基因缺陷。英国《每日邮报》称这是"设计婴儿（designer baby）的开始"。

《卫报》形容这是令许多业界专家印象深刻的"里程碑"，但也同时指出，在英国将经过基因改造的胚胎移植入母体是违法的。

《泰晤士报》称这项研究突破"令人兴奋"，认为英国不应该禁止可以拯救生命的基因技术。而《太阳报》则说，这项生物工程可能会转移到英国。

美国严格的规定限制科学家在这项工程上进行更进一步的研究，但在英国，科学家们可以有机会拿到由人工受精和胚胎管理局（ Human Fertilisation and Embryology Authority）颁发的执照。

Image caption 《每日电讯报》表示，菲利普亲王值得整个国家对他表示感谢。

公爵荣休

英国爱丁堡公爵菲利普亲王正式退休的新闻也是各大报纸头版关注的新闻，各报均对他作出了评价。

《每日快报》以"谢谢您"为头版标题，并对菲利普亲王的"高贵和幽默"进行了称赞。

《每日电讯报》表示，菲利普亲王值得整个国家对他表示感谢。

《泰晤士报》称他为国家做出"模范"贡献。《每日邮报》则评价他是"钢铁公爵"、"一个非凡的人"

老板收入减少

《金融时报》称，由于股东和政界人士对企业主管们的丰厚收入持续施压，英国大企业老板的平均收入去年减少了近100万英镑。

一项报告显示，金融时报100指数（FTSE 100）的企业老板们2016年的平均收入下降了17%，为450万英镑。这些收入包括工资、奖金、奖励及公司养老金等。

英国首相特里莎·梅此前已经警告过英国企业管理层与员工之间存在"不合理、不健康、持续增长"的收入差距，而英国政府计划于下月公布企业改革计划。