图片版权 Reuters Image caption 腾讯称，聊天机器人服务是由独立第三方公司提供，目前正在调整服务，改善之后将重新恢复聊天机器人功能。

腾讯公司的两个聊天机器人和苹果公司的中国市场成为了《金融时报》星期四（8月3日）关注的中国话题。

《金融时报》说，这两个QQ聊天机器人BabyQ和小冰在南海和中国共产党等话题上给出了"不爱国"的回复。报道称，小冰曾经对用户表示"我的中国梦就是移民美国"。而2日，一些用户还可以从开放商平台上与BabyQ聊天，当被问到"你爱党吗？"时，它的回答是"不爱"。

BabyQ由腾讯与中国图灵机器人（Turing Robot）共同研发，而小冰是由微软公司研发的。

腾讯对此回应称，聊天机器人服务是由独立第三方公司提供，目前正在调整服务，改善之后将重新恢复聊天机器人功能。

苹果业绩

另一方面，在2日公开第三财季报告之后，苹果公司在大中华区的表现引来外界关注。

报告显示，第三季度苹果在大中华区的营收减少了10%。《金融时报》提出了疑问，"苹果的在中国的跌势可以回转吗？"

该报采访的一位分析人士称，苹果还是没有搞明白中国，但这一点上也还没有任何一家中国公司成功。

报纸说，苹果首席财务官梅斯特里（Luca Maestri）坚称问题主要出现在香港，此前经常有游客去香港买苹果产品，但现在香港的价格已经让他们无力支付。他还说，中国内地的iPhone销售额保持平稳。

不过也有人认为把业绩下滑归罪于香港有些问题，科技评论家汤普森（Ben Thompson）认为中国的智能手机用户大量依赖腾讯的应用微信导致他们对苹果手机和App商店的兴趣下降。

也有业内人士对该报表示，iPhone8的问世可能会让苹果在中国的局面有起色。