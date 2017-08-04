英媒头条：电脑天才黑白通吃 “想哭”克星被控散毒

Image caption 23岁的英国青年哈钦斯曾因破解"想哭"勒索软件而成为"英雄"。

几个月前因帮助破解"想哭"（WannaCry）勒索软件而成为"英雄"的英国电脑天才，现在却因制作和散播一个木马病毒而在美国被起诉。

星期五（8月4日）的英国报纸普遍关注了23岁的英国青年马库斯·哈钦斯（Marcus Hutchins）在美国被捕的消息。

《卫报》和《都市日报》（Metro）都在头版报道，喜欢钻研恶性软件的哈钦斯今年5月意外发现了"想哭"的"自毁开关"，帮助制止了该病毒的进一步散播。

此前，"想哭"已经袭击了150个国家的30多万台电脑，给英国的国民医疗服务系统（NHS）造成了巨大的损失。

但是，哈钦斯最近在美国参加黑客会议后，周三（3日）准备返回英国时被美国联邦调查局逮捕。

法庭文件显示，哈钦斯被控于2014至2015年间制作并散播了一种名叫Kronos的木马软件，这种软件可以盗取银行密码。

央行行长：脱欧扼制投资

图片版权 Reuters Image caption 英格兰银行行长马克•卡尼周四发表上季度通货膨胀报告。

《金融时报》头版报道，英格兰银行行长马克·卡尼周四警告说，英国"脱欧"后与欧盟的关系充满不确定性，扼制了投资和消费。

狂热支持脱欧的右翼小报《每日邮报》则对卡尼的看法表示怀疑，说卡尼经常做出错误的估计。

《每日邮报》还在头版继续关注欧盟机场大排长龙的新闻。欧盟最近加强申根区机场安全，要求对来自申根区以外的旅客进行更严格的护照检查。

该报用大字标题写道："欧盟边境混乱打击度假客，英国人被警告：提前三小时去机场！"

女子欧洲杯 英格兰落败

图片版权 DANIEL MIHAILESCU Image caption 英格兰队输给东道主荷兰队，与决赛无缘。

欧洲女子足球锦标赛的赛事也登上了英国报纸的头版。

周四，英格兰女子足球队在欧洲杯半决赛中以0:3负于东道主荷兰队，无缘决赛。

《卫报》体育版的头版标题说："英格兰的欧洲杯美梦被荷兰打破。"