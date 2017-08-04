英媒看中国：中国军队改革进入新阶段

图片版权 AFP Image caption 习近平上任以来，对军队实行了大刀阔斧的改革。图为习近平6月30日在香港检阅驻港解放军部队。

英国《经济学人》杂志发表文章说，中国对解放军进行的大刀阔斧的改革，反映了习近平的改革策略。

周五（8月4日）出版的《经济学人》杂志发表文章说，解放军7月30日在内蒙古朱日和基地举行的建军90周年阅兵显示，"中国半世纪以来最大的军队改组已经进入了一个新阶段"。

文章说，这一轮的军队改革可以看作是习近平改革风格的一个典型案例，而在其他领域的改革很可能遵循相似的轨迹。

解放军是中国共产党的军事分支。过去，它的主要任务是维持国内稳定，并防止苏联军队入侵。

现在，文章说，中国领导人习近平希望解放军能够向海外投射军力，因此要打破传统的"大陆军"格局，要求陆军必须与海军、空军和其他军种协同行动。

2015年，习近平进行了重大的军队改革。文章解读说，解放军原有的、主要为维持国内稳定而设立的七大军区，被改为五大"战区"，其功能更趋外向，目的是在南海和西藏等地区树立权威。

图片版权 Reuters Image caption 习近平试图将解放军改变成一支更标准化、更现代的军队。

今年，习近平开始了第二阶段的军队改革，中国政府称为"脖子以下"的改革，主要针对作战部队和中层军官等。

4月，中国国防部公布，陆军原有的18个集团军将调整组建为13个集团军，减少了五个。而整个解放军被调整成84个军级单位。

另外，解放军在进行"师改旅"的改革，以增加作战行动的灵活性。

同时，解放军还大幅扩编"新型战斗部队"，尤其是机动部队。

20年前，解放军只有一百多架直升机，而且多为运输直升机。去年，解放军陆航部队迎来了第一千架直升机，该部队已拥有几百架攻击直升机。

图片版权 Reuters Image caption 直升机和装甲车参加了在朱日和基地举行的阅兵式。

另据报道，解放军还准备大幅度增加海军陆战队和特种部队的编制。

《经济学人》评论说，习近平的军队改革有三个目的。

其一是要建立一支更灵活的军队，不只保卫大陆领土，还要在海外投射力量。

其二，是要减少陆军在解放军中的优势地位。

其三，是要使军事训练更具现实感。

文章说，新的军改试图将解放军改变成一支更标准化、更现代的军队，但这与解放军的本质发生了矛盾。解放军不是一支"正常的"军队——它不是国家军队，而是共产党的党军。

因此，习近平不仅要求解放军变得更加专业化，同时也在加强党控制军队的机制——中央军委。

图片版权 Reuters Image caption 解放军不是国家军队，而是共产党的党军。

2015年，中央军委机关经过调整，由原四总部改为15个职能部门。今年，中央军委办公厅的权利又进一步扩大。

《经济学人》说，上述军队改革似乎与习近平对共产党和国有企业的改革遵循同样的策略。

习近平先是批评这些机构，比如说共产党内存在腐败，国有企业效率低下，解放军不适应高科技战争的要求。

然后，他以"打破既得利益集团阻挠"为由，重组这些机构的最上层人员。

其后，他又将改革推进到下层的机构，同时加强他的控制。

文章说，习近平在军队内部的改革，其深度远远超出了对共产党机关和国有企业的改革。

因此，从军队改革的路径来看，习近平肯定会试图在党内和国有企业进行更加大胆的改革。