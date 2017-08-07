英媒：中国是朝鲜问题的关键 特朗普需谨慎惩罚中国

图片版权 AFP Image caption 朝鲜专注于核测试

《每日电讯报》周一（8月7日）发表社评称，中国是解决朝核问题的关键，只有中国可以改变朝核局势，并可能带领一个改革后的朝鲜重返国际舞台。

美国常驻联合国代表妮基·黑利认为现在国际社会对朝鲜的制裁是"这个世代对任何国家实施的最严格的制裁"。制裁虽然很重要，但唯一可以改变局势的还是中国。

文章认为，很长一段时间以来，中国都没有把朝鲜局势当成关注的重点，也没有积极干预朝核政局。

但是这一不作为的代价现在看来似乎有点高，不仅可能引发短时间内的朝鲜难民潮，而且还给中国带来了一个团结又强劲的区域竞争对手。最近几个月内，北京的动向似乎有所改变。

作者评论说，对中国来说，朝鲜专注于研发射程能达到洛杉矶的导弹，把中国的国际安全推到了一个进退两难的地步。

但不管从哪一个层面来看—经济、外交、政治、军事—没有中国，朝鲜局势的紧张程度就不可能长期性地降低。

中国外交部现在不再左右摇摆，而对朝鲜施压，这是非常重要的。如果中国想要成为一个国际大国，中国一定要承担一定的国际责任。

中国现在的介入，还要在一定程度上感谢特朗普。特朗普刺激了中国，促成中国对朝鲜问题做出反应，这正是国际社会长时间来渴望的。

图片版权 Getty Images Image caption 《每日电讯报》说，中国现在的介入，还要在一定程度上感谢特朗普。

《金融时报》 发表评论称，特朗普目前想利用本国贸易法第301条款，对中国在知识产权方面的纠纷施压，需谨慎。

近日，特朗普正在"严肃讨论"是否对中国滥用知识产权现象和其应对政策进行调查。

文章说，随着中国企业在科技方面的不断进步，知识产权成为了中国和西方之间的一个关键战场。中国迫使美国、欧洲和其他外国企业在中国成立合资企业或与当地合作伙伴分享科研成果。

强制让外国企业转让技术的制度是"不公平的、有时甚至是自私自利的"。

原本，国际社会还希望，随着中国加入世贸组织(WTO)，以及中国的经济发展，政府会对中资、外资企业一视同仁。

但是《中国制造2025》的发布让人们意识到这是不太可能的。分析说，这份被称为《中国制造2025》的产业蓝图，制定了一些关键行业大规模进口替代的目标，并且预见国家冠军企业会变得强大，而跨国企业实力减弱。

分析认为，如果美国想利用本国贸易法第301条款（相当于大棒的贸易外交工具）等工具调查中国、并迫使中国屈服，可能适得其反。

图片版权 AFP Image caption 分析认为，301条款有引发全面贸易战的风险。

其实，美国从1995年以来便不再广泛适用第301条款。301条款可以让美国在它认为不平的各种事件中同时扮演法官、陪审团和行刑者的角色。

但是，此类强硬武器可能被中方视为极端挑衅行为，有引发全面贸易战的风险。

文章认为，美国如果想反对中国的技术转让制度，最好的办法应该是放弃301条款，通过和欧盟伙伴协同配合，来对中国谈判施压。