英媒看中国：北京与军中沉迷网游风气宣战

图片版权 Tencent Image caption 《泰晤士报》报道，电子游戏是中国军队面临的新的威胁，中国军方对这种现象越来越忧虑。

《泰晤士报》周二（8月8日）发表文章称，"中国与军中的游戏中毒问题宣战"。

文章称，电子游戏是中国军队面临的新的威胁，中国军方对这种现象越来越忧虑。

中国军报《解放军报》日前发表文章，警告官兵谨防游戏"王者荣耀"。这款由中国腾讯公司推出的网络游戏在全球拥有超过2亿用户，中国党媒《人民日报》之前批评过这一游戏是"毒药"。为了防止青少年沉迷其中，腾讯特意对18岁以下用户的在线时间进行了限制。

文章说，尽管游戏没有针对成年军人用户的限制，但《解放军报》的文章显示出中国军方的耐心已经耗尽了。今年六月有中国官媒报道称，一名火箭军军官因为忙着玩游戏而犯下了漏接值班电话的错误。

中国国防大学教授李大光表示，注意力分散并不是游戏带来的唯一隐患。"间谍可以追踪到经常玩游戏的官兵"，"也可以通过在游戏里藏病毒的方式窃取重要军事情报"。

资本外流

图片版权 Getty Images Image caption 《金融时报》关注了2017年上半年中国资本外流有所逆转的消息。

《金融时报》关注了2017年上半年中国资本外流有所逆转的消息。

报道称，上半年中国的收支顺差达160亿美元，同时外汇储备连续第六个月增加。该报采访中国社科院的专家表示，"现在大家都明白，央行既有意图，又有实力保持汇率稳定，所以对贬值的预期已经大幅减弱"， "此外，中国经济已经强劲反弹。"

但《金融时报》同时还称，美元疲软的估值效应使数字看上去更好看，有迹象显示，从中期看来，投资者们还是比较悲观。尽管当局政策有所收紧，但只要投资者有办法绕开限制，他们还是迫切希望可以将资产转移出中国。而中国监管机构近期也采取了一系列新措施，以防资本外逃。

与此同时，《金融时报》还发表分析文章，对中国民生银行的投资前景表示悲观。文章称，作为一家以非国有企业为主要股东的股份制商业银行，民生银行面临着金融和政治风险。民生银行的几个大股东安邦、复星、大连万达及海南航空等最近因为大额举债进行海外并购而成为了中国惩罚的典型，再加上本身就不算稳定的资产结构，文章对民生银行的前景并不看好。