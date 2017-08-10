英媒：中国应对朝鲜危机面临艰难抉择

图片版权 Reuters Image caption 朝美最新一轮硬碰硬，火药味比以前看着更浓。

《泰晤士报》发文称，美国总统特朗普一方面表示对中国不满，另一方面又赞扬中国试图钳制朝鲜，暗示北京不管从经济上，还是政治上都可以给金正恩政权重重一击。

但是，北京面临的局势其实更复杂。中国曾经在1950年卷入朝鲜战争，帮助金正恩的父亲和祖父建立并巩固政权，也为在自己和韩美之间建立了一个缓冲区。

然而，目前中朝两国领导人之间的私人关系很冷淡。 金正恩与其父亲和祖父不同，从来没有访问过中国，也没有在习近平上台后拜访过他。

今年2月，金正恩的哥哥金正男在马来西亚遇刺身亡后，中朝关系变得更加紧张。金正男曾一度在北京和澳门生活。金正男作为朝鲜潜在的领导人，他的存在似乎威胁了朝鲜现任领导人金正恩。

但是北京依然在国家层面和朝鲜保持联系。中国外长王毅刚与朝鲜外长李英浩会过面。总体来说，朝鲜和世界的联系都是通过中国。

北京还拥有牵制朝鲜最有力的武器—贸易。2017年上半年，双边贸易增长10%，但是中国从朝鲜进口煤炭的数量已经下降75%。中国同意和联合国一起制裁朝鲜，将进一步减少与朝鲜的贸易往来。

但是，中国不会停止 "人道主义贸易"，中国还将提供食品、纺织品，电力，以及最重要的能源。 240万朝鲜人的生活不会受到直接影响。

北京不希望在边界线上看到人道主义危机。但是，有报道称，中国军方在中朝边境附近加强戒备，以防万一。

在上海的独立分析人士赵楚说："北京基本上想通过贸易继续影响朝鲜。但如果中国不和美国一起制裁朝鲜，中美关系会蒙上阴影。"

图片版权 Reuters Image caption 中国正在打击私人企业在海外的投资

《金融时报》发表文章称，由于现在很多人对中国的经济安全感到担忧，北京正在打击私企的海外投资。这是中国试图宏观调控经济的努力之一，也反映出中国政府对私企的不信任。

清华大学教授朱宁评论说："从某种意义上来说，这样可以稳定金融。但是没有深入改革，这是无法调整中国经济增长的结构。"

文章评论说，外汇储备减少对习近平来说会是一件很麻烦的事情。