英媒：共产党正在“重新定义”中华文化

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 北京地坛公园的春节庆祝演出。

英国《经济学人》杂志发表文章说，中国正在经历一场"文化复兴"，但这很大程度上是由政府主导的。

8月18日（周五）出版的《经济学人》杂志发表一篇关于中国文化政策的文章，题为"共产党正在重新定义身为中国人的意义，同时掩盖自己破坏中华文化的历史"。

文章说，在中共历史上的大多数时间里，共产党都希望摧毁中国文化，而不是赞颂中国文化。

在文化大革命中，共产党积极"破四旧"——即破除旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯。许多寺庙、大宅和墓碑等都被破坏。

但是，共产主义意识形态早已失去吸引力。近几十年来中国社会急速变化，中国人普遍忧虑道德下滑，渴望传统价值的复兴。

中国政府利用了这种情绪，开始打着恢复传统的旗号来宣传政府支持的价值观。

现在，中国各地都出现了教授传统文化的暑期学校，孩子们学习《弟子规》、书法和中国乐器等。

图片版权 Getty Images Image caption 在文化大革命中，中共对中国传统文化的破坏达到了顶峰。

"忠实继承者"

文章说，自习近平2012年上台以来，当局强化了促进"文化自信"的举措。

共产党违背了自己一贯反传统的作风，把自己说成是"中华优秀传统文化的忠实继承者、弘扬者和建设者"。

今年1月，中共中央印发了《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》，其中强调要"把中华优秀传统文化内涵更好更多地融入生产生活各方面"。

《经济学人》认为，中共试图在中国人的日常生活中宣扬一种经政府过滤并认可的"中华文化"，其目的是要强化共产党的统治能力。

文章说，习近平扮演一个传统文化捍卫者的角色，是为了利用社会中的保守力量。中国出现现在这样的"精神真空"，共产党难辞其咎，因此习也在通过宣扬传统来转移人们的视线。

图片版权 Reuters Image caption 中国儿童参加传统武术比赛。

另外，传统价值对共产党还有其他用处。为了宣扬爱国主义，中国多年来一直煽动反日情绪，但反日游行经常演变成骚乱。但是，用宣扬文化传统来培养爱国主义，对政府来说要安全得多。

文章指出，共产党从传统文化中挑出对其自身有利的成分，尤其是等级制度以及对命令和秩序的遵守。

而共产党认为对自己不利的成分，比如宗教，就不会被宣扬。共产党从自身的历史中汲取这样一个教训：任何社会运动，不管是革命、宗教还是民主运动，都有可能会难以控制。

中国坏账远超官方数字

《金融时报》周五发表报道说，一个很有影响力的分析家认为，中国的坏账比官方数字高出6.8万亿美元。

朱夏莲（Charlene Chu）曾在信用评级机构惠誉（Fitch）任职，她是最早指出中国债务问题的分析家之一。

她的最新报告指出，中国金融系统中的坏账高达51万亿元（7.6万亿美元），是官方界定为不良贷款或关注类贷款金额的五倍以上。

也就是说，中国的坏账率高达34％，远远高于5.3%的官方数字。