英媒：韩美借朝核危机靠近 中国惩罚在华韩国企业

图片版权 Reuters Image caption 中国认为，"萨德"的部署将危害中国的安全。

周一（8月21日），中国外交部再次呼吁美韩停止演习。与此同时，北京通过在华韩国企业向首尔施压。

《金融时报》报道称，中国对美韩军事演习和部署反导弹系统"萨德"的抗议行动已经让在华韩国企业受到重创。根据韩国现代（Hyundai）公布的数据，今年1至6月，其产品在华销量同比下降超过40%。

现代的子公司起亚（Kia）在中国的销量则是下降了54%之多。起亚将销售业绩的下滑归咎于中国的"反韩情绪"。

中国认为，"萨德"的部署将危害中国的安全。为了抗议美国和韩国不断加紧的军事联系，北京不仅对在华韩国企业展开调查，还禁止推广和阻止赴韩的旅游团，限制"韩流"文化在中国传播，连中国消费者熟悉的乐天集团（Lotte）也遭到巨大打击。

配合中国审查 剑桥大学挨批

图片版权 PA Image caption 剑桥大学出版社隶属剑桥大学

英国《卫报》周一报道了剑桥大学配合中国当局删除300篇"敏感"文章一事，并探讨了习近平治下中国日益收紧的审查。

《卫报》报道说，这300篇文章中包括对1989年天安门镇压事件、毛泽东发动的文化大革命、新疆和西藏等问题的研究。目前，剑桥大学已经将这300篇文章列出，向有兴趣的读者开放阅读。

这起事件也引发许多中国研究者的担心。《卫报》引述了美国乔治城大学教授米华健(James A. Millward)的一封公开信说，剑桥大学的此举显示了其对中国读者"令人厌恶的鄙视"。

他还说，剑桥的做法就等同于《纽约时报》和《经济学人》等媒体让中国政府审查他们的文章一样。不过，这两家媒体从未向中国政府妥协过。