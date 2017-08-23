英媒：郭台铭能决定特朗普的政治前途吗？

图片版权 AFP Image caption 郭台铭（中）承诺要在今后4年当中投资100亿美元在威斯康星州建立生产设施

特朗普在入主白宫前作过许多承诺，后来都出现了反复。《金融时报》报道说，特朗普做出最前后不一致的承诺就是他发誓要让美国的"铁锈带"重新恢复生机。"铁锈带"即美国大湖区到中西部的许多州陷入萧条的传统工业地区。

当时，台湾电子制造商富士康许诺要投资100亿美元在美国威斯康星州建立LCD液晶显示器工厂，特朗普特意召开了记者会炫耀这件事。

不过威斯康星州现在在考虑上述协议的代价。富士康承诺先创造3,000个就业，然后逐渐将就业增加到13,000。不过威斯康星州需要为每个就业机会付出20万到150万美元的投入。

据《金融时报》报道，富士康在威斯康星拟定建厂的厂址位于靠近密尔沃基州际公路边上一千英亩农田上，但那里的居民无法确认特朗普是否会优先考虑政治，帮助他们的州达成投资协议。

图片版权 Getty Images Image caption "铁锈带"即美国大湖区到中西部的许多州陷入萧条的传统工业地区，特朗普竞选中承诺要在那里创造就业"让美国再次伟大"

怀疑富士康协议

工厂厂址所在的两个县的官员说，同富士康的协议并不好。一个官员对于富士康将雇用多少人有疑问，他们可能会用机器人，雇用很少工人，但仍然能够从州里得到13.5亿的资本支出优惠。

他们不看好威斯康星州需要25年才能取得收支平衡。按照州议会非党派预算办公室的估算，即使富士康按照承诺创造了13,000个工作岗位，加上供应公司的大量就业，州里需要到2042年才能收回投资。

据《金融时报》报道，预算办公室采取富士康的预计，即除了制造工厂的就业外，投资还能创造22,000个就业岗位。但是一个为威斯康星州经济发展公司进行的研究认为真实的就业数量会比富士康的数字少10,000个。

许多人怀疑富士康是否会继续按照承诺投资，因为富士康在2013年就没有按照承诺在宾夕法尼亚投资3000万美元建厂。但是富士康辩解说，没有建厂的原因是宾夕法尼亚州没有像威斯康星州一样提出合作投资计划，让宾州的项目在经济上更可行。

图片版权 Getty Images Image caption 1930年底特律的福特汽车制造厂

虽然富士康投资建厂计划上周在威斯康星州众议院通过，现在等待参议院批准，但据《金融时报》报道，许多人担心这个计划代价太大。参议院少数党领袖民主党人席林抱怨说，但是如果富士康得到了资本投入优惠而仅创造了1,000个就业，那么每个就业可能会让州里付出多达150万美元的优惠。

事关特朗普连任

按照一个当地的智库计算，如果富士康创造的就业达到13,000，那么每个就业岗位的投入就会减少到219,000美元。

让纳税人出资吸引投资建厂在美国是由来已久的做法，不仅仅是美国中西部这么做。美国许多州都提出申请要吸引丰田-马自达去建厂。日本汽车制造商丰田-马自达本月提出投资16亿美元在美国建厂的计划。

不过相比之下，富士康建厂计划的影响更大。除了投资数额巨大以外，威斯康星州对于2020年总统选举意义重大。特朗普必须要争取到那里的选民才有望选举获胜取得连任。

特朗普竞选中反复承诺要创造就业"让美国再次伟大"，但《金融时报》报道认为，富士康在威斯康星投资建厂似乎关系到特朗普承诺能否兑现，也能决定特朗普的政治前途。