英媒：梅首相呼吁中国“遏制”朝鲜导弹野心

图片版权 Reuters Image caption 英国首相特里莎·梅展开在日本的三天访问，与日本首相安倍晋三会面。

周三（8月30日），英国媒体关注抵达日本访问的首相特里莎·梅有关朝鲜核危机的讲话。她敦促中国更加积极干预，遏制朝鲜研发导弹的野心。

《卫报》网络版报道称，特里莎·梅在前往日本京都的飞机上与记者见面，记者们几次问她是否排除对朝鲜动武的可能性，她一概拒绝就此表态。

“不过，她反复强调英国仍然把重心放在国际间旨在限制平壤导弹计划的联合行动。她说，朝鲜的邻国和时不时的盟友——中国应该做更多事情来协助国际社会。”

特里莎·梅说：“我认为，在向朝鲜施加压力的问题上，中国的作用非常关键。我曾经跟习近平主席说过，和其他人也说过。我们认为中国可以发挥作用，我们将敦促中国尽一切可能向朝鲜施压停止导弹计划。”

《泰晤士报》周三刊登的社评也论及首相特里莎·梅的日本之行。社评认为，安全防卫第一，首相的日本之行可以提醒一下：国家繁荣依赖贸易伙伴国是否愿意花足够的的资金用于防卫。

社评说，特里莎·梅访问日本，希望谈英国脱欧后的两国贸易问题，但是恐怕日本首相想的却希望谈朝鲜导弹试验带来的威胁。“他（安倍晋三）希望外界注意日本眼下的特殊处境。日本是平壤的攻击目标，身边又有中国这个新的军事超级大国。但是日本的宪法却限制它反击，甚至不能拿出有效方法阻止这两个国家。”

社评认为，安倍晋三在英国仍然有影响力的范围内，尤其是联合国安理会，应该获得特里莎·梅的支持。

社评最后写道，德国的防卫费用占GDP的1.2%，日本占0.9%。北约最低要求是2%。“跟在美国后面沾光的时代已经结束了。富裕民主国家现在是时候开始齐心协力共同面对代价昂贵的集体防卫问题。”

《每日电讯报》周三刊登的社评也呼吁：“中国必须采取行动控制朝鲜”。

社论说，联合国安理会又开会考虑如何应对朝鲜的导弹试射。这样的行为究竟还要继续容忍多久而不对平壤采取军事行动。

社论提及中国同意对朝鲜实行的禁运，但是“北京一直不愿意对朝鲜实行粮食和能源禁运，担心引发中国不得不面对的人道危机。中国也一直不愿同意任何让朝鲜改朝换代的措施。”

“但是中国有能力迫使平壤让步，现在中国需要发挥这种能力。眼下，不采取武力回应的可能性已经越来越小。”