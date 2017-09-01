英媒：习近平19大人事布局“将效忠者安排到位”

图片版权 AFP Image caption 决定习近平第二届领导层人选的中共19大将在10月18日举行。

《金融时报》周五（9月1日）报道了中共决定在10月18日举行19大的消息：习近平将在10月中旬宣布领导层人选。

报道称，今年举行的19大可算中国政治日历上"最让人期待也最严格保密的日子"。

"习近平在2012年11月召开的18大党代会上从胡锦涛手中接过领导大权，从此成为中国数十年来最有权势的领导人。"

"习近平的地位在激烈的反腐运动中得以巩固，而反腐将数十位党政军企业的高级官员拉下马。习近平在挑战亚洲地区传统大国——美国以及其盟国日本的同时，还开始从根本上重组军队。"

报道认为，尽管19大举行的日期宣布稍迟，但广泛预计被称为中国"核心领导人"的习近平将比他的前任"处于一个更有利的位置，将效忠者们安排在党的各个最高层级。"

报道引述一位匿名中国官员的话说，"从某种意义上来说，谁将被任命为中央常委无关紧要。他们全都会是习近平的人。"

国歌法

《卫报》报道了中国人大刚刚通过的《国歌法》， "香港居民不尊重中国国歌可能面临坐牢"。

报道称，在香港的政界人士和活动人士对这一法律表示担忧。报道引述"民主派立法会议员陈淑庄"的话说："我担心这个法律将影响我们的言论自由，损害我们的教育制度。"

陈淑庄说，香港的学校可能变得跟中国大陆的一样，学生每天到校必须集体唱国歌，向国旗敬礼。

报道认为，香港的足球迷们可能会是最先考验国歌法的一批人。

2015年，他们在世界杯预选赛中对国歌喝倒采。香港足球总会虽然被国际足联罚款，但是球迷继续在比赛中对中国国歌报以嘘声。

图片版权 SPL Image caption 中国政府希望在2020年前让全民享受中医治疗。

中医药

《经济学人》杂志周五刊登报道：中国传统中医药兴盛为何危险？——未经验证的药方，由国家推广宣传。

位于安徽亳州的中草药市场，是世界上最大的中草药市场，在此做生意的商贩达一万人。报道说，亳州的中草药市场既是中医药兴旺的象征，也是中医药兴旺的结果：中国最高领导人习近平称中医药是"中国传统科学的瑰宝"，他自己都用中药。

自2012年习近平上台以来，"中共坚持传统中医与西医有同等地位。至此，政府出台了一系列的计划、政策和指示，希望在2020年之前让人人都能看上中医。"

报道认为，有些中医药是有效的，但很多没有明显的临床证据证明有效。

"中国大力推广中医存在很多危险。他们可能导致更多重病患者不愿接受例常的治疗而更愿意用中医疗法。他们也可能对稀有物种造成更大的威胁——尽管明令禁止使用，很多稀有物种仍然被制成了中药。"

"要减少此类威胁，中国管理中医药的方式需要大规模的改革。"