英媒：金正恩加紧发展核武 视中美领袖为纸老虎

图片版权 KCNA Image caption 朝鲜最新核试威力巨大

英国的多家报纸星期一（9月4日）都报道和评论了朝鲜最新的核爆试验以及中国如何应对这场危机。

《卫报》的文章说，金正恩的最新核试正值中国领导人习近平在厦门主持金砖五国峰会之际，文章引用中国一位学者的话说，朝鲜的核试就像是在中国的脸上煽了一个耳光。

虽然，习近平在金砖峰会的发言中没有直接点名朝鲜，但习近平表示，只有通过对话协商和谈判才能把"战争的火焰扑灭"。

文章还说，金正恩此次核试的时机令习近平来在外交上感到难堪。

图片版权 Reuters Image caption 金正恩此次核试的时机令习近平来在外交上难堪

《金融时报》的文章则说，平壤的核试再一次在关键时刻羞辱了北京。

文章说，金正恩此举主要是想冒犯中国，特别是在习近平举行重要会议之际。

但是，即使这样，中国会对朝鲜进行全面封锁吗？

据一位与中国决策层关系密切的人物表示，中国似乎不太情愿这样做。但无疑北京回旋的空间越来越小。

与此同时，对金正恩来说，无论是美国总统特朗普还是中国国家主席习近平都只不过是纸老虎而已。

文章还引用中国另一位知名学者时殷弘的话说，金正恩正变得"更自信和坚决"。

时殷弘还说，金正恩根本不在乎美国和中国会怎么样。

习近平并不喜欢金正恩这位朝鲜的年轻统治者。他在私下里也曾表示过对金正恩的厌恶。

左右为难

图片版权 REUTERS/KCNA Image caption 世界将如何应对朝鲜最新核试？

《每日电讯报》更是把朝鲜的最新核试验称为中国的两难处境。

文章指出，按理说中国针对平壤的最新挑衅，应该全面切断对朝鲜的原油供应。

但是，北京担心如果金正恩政府倒台，将会出现的人道危机和难民潮。中国也希望应对来自美国的威胁，把朝鲜作为缓冲国。

然而文章指出，随着朝鲜核武野心的日益嚣张，中国将被迫采取遏制朝鲜的行动，以避免爆发朝鲜战争。

同时，朝鲜知道中国已经厌倦其把戏，因此加紧了研制核武的步伐。北京现在需要的是果断，而且行动要快，不能再迟疑了。