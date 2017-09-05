英媒：朝鲜一再挑衅 中国还剩几招？

图片版权 KCNA Image caption 朝鲜试射了迄今为止最具威力的氢弹

英国的各大报纸星期二（5日）继续关注朝鲜半岛局势，以及世界的反应，特别是中国的选择和态度。

《每日电讯报》的文章认为，仅中国一个国家就可以阻止朝鲜的核武项目，但中国是否愿意全力以赴呢？

《金融时报》的文章说，"失算可能会导致朝鲜战争"。文章说，纵观20世纪的几次大战都是因为当权者错估了形势而引发的。

而今天，朝鲜领导人金正日以及美国总统特朗普都是让人难以捉摸和预测的人，他们两人又可能会错估对方的行动，引发战争。

文章说，特别是朝美两国领导人，一位是执政经验不足但脾气暴躁的71岁商人；另一位则是被拍马屁者簇拥着的33岁独裁者。

《泰晤士报》指出，对中国来说，金正恩是一位令北京难堪的盟友，而且北京早就失去了对小金的控制。

而北京面对小金政权的一次次挑衅，除了例常的谴责还能有什么选择呢？

其实，中国领导人习近平在今年秋季召开19大之前不想有什么大动作。

选择有限

图片版权 Reuters Image caption 中国领导人习近平在今年即将召开的19大党代会之前不想有什么大动作。

《卫报》的分析说，无疑习近平对金正恩的最新挑衅感到无比恼火，但除了愤怒之外中国还有什么选择的余地？

文章说，一些中国专家认为首先中国可以加强对朝鲜的经济制裁，例如限制朝鲜的纺织品和服装出口，因为它是目前朝鲜最重要的外汇来源。

此外，习近平可以部分或是全部切断对朝鲜的原油供应，尽管中国仍然不太情愿这样做。

专家称，此举很可能导致朝鲜经济的瘫痪，从而导致金正恩政权的垮台。

但问题是，一旦中国真的这样做了，就再也不能反悔。朝鲜政权倒台后可能出现的人道危机和难民潮是北京不愿看到的。

与此同时，它还可能会影响中国的政权稳定，虽然其影响不可能在短期显现。

中国许多学者认为，中国的选择的确所剩无几，同时也有越来越多的中国人希望能够对朝鲜采取更加强有力的回应。

此外，中国的一些学者认为，如果习近平在19大党代会中能顺利地巩固自己的政权，那么习近平有可能有更大的余地，可以对小金采取更强硬和激烈的手段。