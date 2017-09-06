英媒：核危机引发中国鸽鹰两派激辩对朝政策

图片版权 AFP Image caption 位于丹东的鸭绿江大桥是中朝经济运输的重要途径

朝鲜危机仍然占据星期三（6日）英国各大报纸的主要版面和消息。

《金融时报》的文章从中国学者和专家的角度来猜测和分析中国对朝鲜的外交政策。

文章说，中国的学者和专家对平壤近来的举动越来越不耐烦。

之前，虽然中国的主流学者和专家认为对朝鲜的经济制裁结果将适得其反，而用武力解决朝鲜问题更是令人无法想象。

他们主张唯一能够解决问题的方法，是通过与平壤建立经济纽带和桥梁，甚至接受和容忍朝鲜成为一个核国家。

然而，最近随着朝鲜一再试射导弹挑衅中国和国际社会，在中国的学者和专家圈内主张对朝鲜实行严厉制裁的呼声越来越高。

这些鹰派学者和专家指出，对朝鲜的制裁缺乏力度，效果有限。他们越来越主张对平壤采取强硬立场。

文章说，中国的"专家社区"是窥视中国不透明的外交政策的最佳窗口。

目前，中国的鸽派似乎越来越弱势，而鹰派学者的队伍则日渐壮大和强势。

文章指出，在中国专家学者对朝鲜危机的辩论可能是唯一的公开讨论。

当然，文章说千万不要认为中国学者和专家的态度能够左右和影响中国的态度和立场，但至少它代表中国精英阶层对待朝鲜危机态度的转变。

中国角色

图片版权 Getty Images Image caption 美国总统特朗普太好战，可能会恶化危

与此同时，《泰晤士报》也发表署名文章评论中美在对待朝核危机的立场。

文章的作者认为，中国可能是西方遏制朝鲜的最大希望，因为美国总统特朗普太好战，可能会使危机恶化，甚至导致数百万人丧失性命。

文章说，中国领导人担心朝鲜将会在10月召开中共19大时再次进行导弹试射。

如果那样，那将再次令北京感到难堪。

即使中国有能力在经济上彻底搞垮朝鲜，但中国还是不知如何处理朝鲜这个不断捣乱的邻居。到底是该不惜一切代价继续保护朝鲜，还是令其就范呢？

问题在于中国还是想利用朝鲜作为防范美国的一个战略缓冲区，同时中国对美国和日本的最终目的也持怀疑态度。

因此，中国现在还不想使用手中的王牌，即全面切断对朝鲜的原油供应。

朝核危机到底将如何演变？仍然充满了变数。